Elon Musk'a büyük şok: Tesla hisseleri çakıldı, serveti eridi

16 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:47

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla'nın yeni robotaksi modeli Cybercab ve Robovan tanıtımından umduğunu bulamadı. Etkinliğin ardından şirketin hisseleri %10 düşerken, Musk da servetinde devasa bir kayıp yaşadı. İşte Elon Musk'ın güncel serveti.

Tesla​'nın CEO'su Elon Musk​, geçtiğimiz hafta tanıtılan ilk robotaksi modeli sonrası büyük bir servet​ kaybı yaşadı. Musk'ın yaklaşık %13 hissesine sahip olduğu Tesla, bu gelişme sonrası hisse​ değerlerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Musk'ın serveti, bu gelişmeyle birlikte 240 milyar dolara geriledi. Yine de Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, hâlâ dünyanın en zengin insanı konumunda.

TESLA HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Tesla'nın hisseleri, tanıtım öncesinde 240 dolar seviyelerindeyken, tanıtım sonrası cuma günü 217 dolara kadar geriledi. Bu, neredeyse %10'luk bir düşüş anlamına geliyor. Ancak salı günü Tesla hisseleri tekrar %1'lik bir artışla 220 dolara yükseldi.

TESLA'NIN YENİ ROBOTAKSİSİ VE ROBOVAN TANITILDI

10 Ekim'de gerçekleştirilen "We, Robot" etkinliğinde Elon Musk, Tesla'nın yeni robotaksi modeli Cybercab'i 2027'den önce piyasaya süreceklerini duyurdu. Bu aracın fiyatının ise 30.000 dolar gibi uygun bir seviyede olacağı açıklandı. Ancak Musk, zaman çizelgeleri konusunda genelde "biraz iyimser" olduğunu itiraf etti. Ayrıca, Tesla o gün otonom sürüşe sahip Robovan adlı yeni bir araç daha tanıttı. Ancak etkinlikteki robotlar, sahnede görünmesine rağmen uzaktan seslendirilip kontrol ediliyordu.

YENİ ARAÇ İÇİN KAFALAR KARIŞIK

Tesla'nın bu yeni araçları bazı kesimlerden övgü alırken, bazı analistler ise daha temkinli yaklaştı. Örneğin, Wells Fargo analisti Colin Langan ve ekibi, etkinliğin heyecan uyandırdığını fakat içerik açısından zayıf kaldığını belirtti. Analistlere göre Cybercab'in tanıtımları kapalı ve kontrollü bir alanda gerçekleştirildi. Oysa Tesla'nın rakibi Waymo, büyük şehirlerde haftada 100.000 otonom sürüş hizmeti sunuyor. Ayrıca, Optimus robotlarının önceki modellerine kıyasla önemli bir adım attığı kabul edilse de, bu robotların ekonomik anlamda nasıl kullanılacağı hâlâ belirsiz.

ZENGİNLER LİSTESİ HIZLI DEĞİŞİYOR

Bu yıla damga vuran gelişmelerden biri de Elon Musk'ın rakip milyarderleri geride bırakması oldu. Salı günü itibarıyla 241 milyar dolarlık servetiyle Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 30 milyar dolar daha zengin. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise kısa bir süreliğine Bezos'u geçip dünyanın en zengin ikinci insanı olmuştu. Ancak Zuckerberg, yeniden üçüncü sıraya gerileyerek servetini 209 milyar dolarda sabitledi.