Elon Musk’a çağrı: Ayıya dayı de

Tesla’nın sıkı destekçilerinden biri olan Wedbush analisti Dan Ives, yatırımcıların artık Musk’ın siyasi çıkışlarından yorulduğunu söylüyor. Insider’a konuşan Ives, “Yatırımcılar arasında bir tükenmişlik hissi var. Tesla’nın tam da bu kritik döneminde, Musk’ın siyasi çekişmelerle uğraşması ters etki yaratıyor” diyor. Musk, geçtiğimiz günlerde Donald Trump ile girdiği tartışmaların ardından “Amerika Partisi” adını verdiği yeni bir siyasi oluşum başlattığını duyurmuştu. X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, özgürlüğünüzü size geri vermek için Amerika Partisi kuruldu” ifadelerini kullanan Musk, yatırımcılarda alarm zillerini çaldı.

"AYIYA DAYI DEME" ÇAĞRISI

Dan Ives, Musk’ın bu çıkışlarının Tesla hisseleri üzerinde baskı oluşturduğunu söylüyor. Özellikle Trump’ın Musk’ı artık bir dost değil, rakip olarak görmeye başladığına dikkat çeken analist, “Ayıyı dürtmeye gerek yok. Trump, önümüzdeki yıllarda Musk ve şirketleri için ciddi engeller çıkarabilir” uyarısında bulunuyor.

Tesla hisseleri zaten bu yıl yüzde 22 değer kaybetmiş durumda. Pazartesi günü ise, Musk-Trump geriliminin etkisiyle hisselerde yeni bir düşüş daha bekleniyor.



"İLGİ BAŞKA YERE KAYIYOR" KORKUSU

Musk’ın siyasete daha fazla vakit ayırması, Tesla’daki liderlik rolüne olan bağlılığının sorgulanmasına neden oluyor. Şirket geçen hafta, yılın ikinci çeyreğinde 384 bin araç teslim ettiğini açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Yatırımcılar ise hâlâ Musk’ın CEO pozisyonunu bırakmasına sıcak bakmıyor. Hatta geçen yıl, 55 milyar dolarlık dev maaş paketini onaylayarak, “Şirketle kal” mesajı vermişlerdi. Bu kararda, Musk’ın Tesla’dan uzaklaşması durumunda, odak noktasını diğer projelere (SpaceX, X, xAI gibi) kaydırabileceği endişesi etkili olmuştu.

OFİSTE UYUDUĞU GÜNLER ÖZLENİYOR

Tesla yatırımcıları, Musk’ın işine gömüldüğü, hatta geceyi ofiste geçirdiği dönemleri özlemle anıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında bu tür bir açıklama yapan Musk’ın sözleri sonrası Tesla hisseleri yüzde 7 artmıştı. Ancak şimdilerde tablo tam tersi: CEO siyasette ne kadar görünür olursa, yatırımcılar o kadar huzursuz oluyor.

