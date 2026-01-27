Elon Musk’a dev ceza yolda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Avrupa Birliği, Grok’un rızaya dayanmayan cinsel deepfake içeriklerin yayılmasındaki rolü nedeniyle Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI hakkında soruşturma başlattı. Şirket, suçlamaların doğrulanması halinde cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.s
Avrupa Birliği, Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’yi yakın takibe aldı. Gerekçe ise Grok adlı sohbet botunun, rızaya dayanmayan cinsel içerikli deepfake görsellerin yayılmasında oynadığı iddia edilen rol. AB Komisyonu tarafından başlatılan resmi soruşturma, şirketin bu içeriklere karşı yeterli önlem alıp almadığını sorguluyor.
İnceleme sonucunda ihlal tespit edilirse, xAI küresel yıllık gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Şirket, Elon Musk’ın geçen yıl satın aldığı sosyal medya platformu X’i de bünyesinde barındırıyor.
Soruşturma, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütülüyor. Komisyonun pazartesi günü duyurduğu inceleme, Grok’un hem X platformu üzerinden hem de bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunulmasının ardından ortaya çıkan risklere odaklanıyor. Özellikle çocukların cinsel istismarı kapsamına girebilecek içeriklerin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yeterliliği masada.
AB’nin teknoloji politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Henna Virkkunen, konuyla ilgili açıklamasında sert bir dil kullandı. “Kadınlar ve çocuklara yönelik rızaya dayanmayan cinsel deepfake’ler, şiddet içeren ve kabul edilemez bir aşağılamadır” diyen Virkkunen, soruşturmanın X ve xAI’nin Avrupalı kullanıcıların temel haklarını ne ölçüde gözettiğini ortaya koyacağını söyledi.
Grok, son haftalarda yalnızca Avrupa’da değil, dünya genelinde de düzenleyicilerin radarına girmiş durumda. Birleşik Krallık medya düzenleyicisi Ofcom chatbot hakkında resmi bir inceleme başlatırken, Malezya ve Endonezya Grok’u tamamen yasakladı.
Artan tepkilerin ardından xAI, Grok’un kullanımını yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırdı. Şirket ayrıca belirli türde cinsel içeriklerin üretilmesini engellemek için “teknolojik önlemler” aldığını duyurdu.
Elon Musk da yaptığı açıklamada, Grok üzerinden yasa dışı içerik üreten kişilerin bu içerikleri doğrudan platforma yüklemiş sayılacağını ve aynı yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.