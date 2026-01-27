Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elon Musk’a dev ceza yolda

Ocak 27, 2026 15:21
1
Elon Musk’a dev ceza yolda

Avrupa Birliği, Grok’un rızaya dayanmayan cinsel deepfake içeriklerin yayılmasındaki rolü nedeniyle Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI hakkında soruşturma başlattı. Şirket, suçlamaların doğrulanması halinde cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.s

2
Elon Musk’a dev ceza yolda

Avrupa Birliği, Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’yi yakın takibe aldı. Gerekçe ise Grok adlı sohbet botunun, rızaya dayanmayan cinsel içerikli deepfake görsellerin yayılmasında oynadığı iddia edilen rol. AB Komisyonu tarafından başlatılan resmi soruşturma, şirketin bu içeriklere karşı yeterli önlem alıp almadığını sorguluyor.

3
Elon Musk’a dev ceza yolda

İnceleme sonucunda ihlal tespit edilirse, xAI küresel yıllık gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Şirket, Elon Musk’ın geçen yıl satın aldığı sosyal medya platformu X’i de bünyesinde barındırıyor.

4
Elon Musk’a dev ceza yolda

DİJİTAL HİZMETLER YASASI DEVREDE

Soruşturma, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütülüyor. Komisyonun pazartesi günü duyurduğu inceleme, Grok’un hem X platformu üzerinden hem de bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunulmasının ardından ortaya çıkan risklere odaklanıyor. Özellikle çocukların cinsel istismarı kapsamına girebilecek içeriklerin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yeterliliği masada.

5
Elon Musk’a dev ceza yolda

AB’nin teknoloji politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Henna Virkkunen, konuyla ilgili açıklamasında sert bir dil kullandı. “Kadınlar ve çocuklara yönelik rızaya dayanmayan cinsel deepfake’ler, şiddet içeren ve kabul edilemez bir aşağılamadır” diyen Virkkunen, soruşturmanın X ve xAI’nin Avrupalı kullanıcıların temel haklarını ne ölçüde gözettiğini ortaya koyacağını söyledi.

6
Elon Musk’a dev ceza yolda

TEPKİLER BÜYÜYOR, ÖNLEMLER YETERLİ Mİ?

Grok, son haftalarda yalnızca Avrupa’da değil, dünya genelinde de düzenleyicilerin radarına girmiş durumda. Birleşik Krallık medya düzenleyicisi Ofcom chatbot hakkında resmi bir inceleme başlatırken, Malezya ve Endonezya Grok’u tamamen yasakladı.

7
Elon Musk’a dev ceza yolda

Artan tepkilerin ardından xAI, Grok’un kullanımını yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırdı. Şirket ayrıca belirli türde cinsel içeriklerin üretilmesini engellemek için “teknolojik önlemler” aldığını duyurdu.

8
Elon Musk’a dev ceza yolda

Elon Musk da yaptığı açıklamada, Grok üzerinden yasa dışı içerik üreten kişilerin bu içerikleri doğrudan platforma yüklemiş sayılacağını ve aynı yaptırımlarla karşılaşacağını ifade etti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.