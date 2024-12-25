Elon Musk'a 'eski dostundan' rakip: OpenAI kendi insansı robotu için harekete geçti

25 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:40

Bir zamanlar Elon Musk'ın yönetim kurulu üyesi olduğu OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman, halihazırda insansı robot geliştiren şirketlere yatırım yapıyor ancak görünüşe göre gözü daha yükseklerde. Altman'ın Tesla Optimus'a rakip olacak bir insansı robot geliştirmek istediği ortaya çıktı.

OpenAI​, yapay zeka teknolojisindeki liderliğini, insansı robot geliştirme alanına taşıma kararı aldı. Daha önce 2021 yılında robotik​ bölümünü kapatarak bu alandaki çalışmalarını durduran ABD merkezli şirketin, kendi insansı robotunu inşa etme fikrini gündemine aldığı ortaya çıktı.

OPENAI İNSANSI ROBOT PROJELERİNE YATIRIM YAPIYOR

Halihazırda OpenAI, insan benzeri robot geliştiren şirketlere yatırım yapmakta. Örneğin şubat ayında Figure AI'ın 625 milyon dolarlık yatırım turuna katılmıştı. Figure AI'ın geliştirdiği en son model olan Figure 02, OpenAI'ın yapay zeka modelleriyle entegre bir şekilde çalışarak depo çalışanlarının sesli komutlarını işleme kapasitesine sahip. Hatta bu robot BMW'nin ABD'deki fabrikasında test ediliyor.

Bunun yanı sıra OpenAI, Norveç merkezli insansı robot üreticisi 1X'e de yatırım yaptı. 1X'in geliştirdiği EVE adlı robot, saatte 16 km hıza ulaşabilen tekerlekli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şirket, şu anda daha geniş bir görev yelpazesi sunabilecek ve bireysel kullanıcıları hedefleyen yeni bir robot üzerinde çalışıyor.

İNSANSI ROBOTLARIN İKİ KULLANIM ALANI VAR

"İnsansı robot" dendiğinde aklınıza hemen Elon Musk'ın Tesla Optimus'u geliyor olabilir. Evet o da bir insansı robot, ancak ağırlıklı olarak gündelik hayatta tekrarlayan işlerde insanlara yardımcı olması amacıyla tasarlandı.

Bununla birlikte insansı robotlar genellikle iki temel kullanım alanında yoğunlaşıyor: depo otomasyonu ve genel amaçlı kullanım.

Depo otomasyonu için geliştirilen robotlar, ürün taşıma gibi görevlerde verimliliği artırmayı hedeflerken, genel amaçlı robotlar ise bireysel kullanıcıların ev işlerini üstlenebilecek şekilde tasarlanıyor.