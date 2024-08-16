Elon Musk'a "Evet" demediği için kovulan Twitter çalışanı, soluğu mahkemede almıştı! Dava sonuçlandı

16 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:09

Ezber bozan bilimsel araştırma: Yaşlanma iki dalga halinde geliyor! O iki yaşa dikkat

Ezber bozan bilimsel araştırma: Yaşlanma iki dalga halinde geliyor! O iki yaşa dikkat

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra haksız yere işten çıkarıldığını savunan Gary Rooney, soluğu mahkemede almıştı.

Rooney, Musk'ın 2023 yılında X olarak yeniden markalaştırdığı sosyal medya platformunun İrlanda'nın başkenti Dublin'deki ofisinde yazılımcı olarak çalışıyordu.

The Guardian'ın aktardığına göre, Elon Musk Twitter'ı resmi olarak devraldıktan birkaç hafta sonra çalışanlara bir mesaj göndererek şirkete ilişkin vizyonunu özetledi.

"TWITTER 2.0'IN PARÇASI OLMAK İSTEYEN 'EVET'E TIKLASIN"

Mesajında "İleriye dönük olarak, çığır açan bir 'Twitter 2.0' inşa etmek ve giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada başarılı olmak için son derece sert olmamız gerekecek" diyen milyarder, çalışanlarından uzun saatler mesaji yapmalarını istediğini belirtmişti.

Musk e-postada, "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıda 'evet' butonunu tıklayın" diye yazdı ve bunu yapmayan personelin üç aylık kıdem tazminatı ile işten çıkarılacağını duyurdu.

İrlanda'nın devlete bağlı olarak çalışan İşyeri İlişkileri Komisyonu'nun (WRC), açıklamasına göre Rooney, "evet" seçeneğine basmadı. Bu e-postayı aldıktan üç gün sonra Rooney, şirketten "istifa kararınız ve gönüllü ayrılık teklifiniz kabul edilmiştir" yazılı bir mail alarak işten çıkarıldı.

Bir hafta sonra Twitter'a bir e-posta göndererek "Twitter'a hiçbir zaman görevimden istifa ettiğimi belirtmedim ve bırakın bir ayrılık anlaşmasını kabul etmeyi, herhangi bir ayrılık anlaşması bile görmedim" diyerek kararı reddetse de işten çıkarılmaktan kurtulamadı.

ELON MUSK'TAN GARY ROONEY'E REKOR DÜZEYDE TAZMİNAT

Yaşanan bu olay üzerine soluğu mahkemede alan Gary Rooney, "Musk'ın ya da herhangi büyük bir şirketin, bu ülkedeki çalışanlara böyle davranması doğru değil" ifadesini kullandı. Mahkeme, Rooney'in şikayetini haklı bularak X'in çalışana 550 bin 131 euro tazminat ödemesine karar verdi.

Rooney'in avukatı Barry Kenny'e göre bu miktar, haksız işten çıkarmalarla ilgili İrlanda'da verilen en yüksek tazminat kararı.