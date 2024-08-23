Elon Musk'a kötü haber: BMW, Tesla'yı ilk kez geçti! İşte Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan markalar

23 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:33

Bu iş için memurluktan istifa etti! Otomobil fiyatına güvercin satıyor, 750 bin TL’ye alıcı buluyor

Bu iş için memurluktan istifa etti! Otomobil fiyatına güvercin satıyor, 750 bin TL’ye alıcı buluyor

BMW, ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakarak Avrupa bataryalı elektrikli araç (BEV) pazarında ilk kez lider oldu. JATO Dynamics verilerine göre Alman otomobil devi, temmuz ayında 14 bin 869 adet otomobil satarak geçen ay Tesla'dan yaklaşık 300 adet daha fazla satış yaptı.

Raporda, geçen ay yaklaşık 139 bin 300 yeni elektrikli otomobilin trafiğe çıktığı, bu rakamın Temmuz 2023'e göre yüzde 6 azaldığı, EV'lerin pazar payının ise bir yıl önceki yüzde 14,6'dan yüzde 13,5'e düştüğü belirtildi.

BMW, TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Rapora göre, BMW geçen ay bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 35'lik bir artış kaydederken, Tesla kayıtlarında yüzde 16'lık bir düşüş görüldü.

JATO Dynamics Küresel Analisti Felipe Munoz, toplam elektrikli araç satışlarındaki düşüşe atıfta bulunarak şöyle dedi:

"Elektrikli araçlara yönelik teşvikler ve elektrikli araçların geleceği konusunda netlik olmaması, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için bir engel teşkil etmeye devam ediyor. Bu faktörlerin yanı sıra elektrikli araçların düşük kalıntı değeri de temmuz ayında görülen düşüşe katkıda bulundu."

BMW, ilk kez Avrupa'da elektrikli araç pazarında liderliği ele geçirdi ve markanın satışları yüzde 35 artışla 14 bin 869'a ulaştı. Tesla 14 bin 561 modelle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen (12 bin 213), Volvo (10 bin 533) ve Audi (8 bin 618) de peşinden geldi.

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