Elon Musk'a rakip çıktı: Çin, Mars'a talip oldu

16 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:53

Elon Musk, Kızıl Gezegen Mars'ta insanların yaşayabileceği bir yaşam alanı kurmak istiyor. Musk'ın SpaceX şirketi bu hedef doğrultusunda çeşitli denemeler yaparken, Çin de Mars'ta kendi kalıcı üssünü kurma planını duyurdu.

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Çin​, önümüzdeki on yıllık süreçte uzay keşfi ve biliminde devrim niteliğinde adımlar atmayı hedefliyor. Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSE) tarafından ortaklaşa yayınlanan "Uzay Bilimi için Ulusal Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı (2024-2050)" raporuna göre Çin, 2050 yılına kadar dünya lideri bir uzay gücü olmayı ve NASA​'ya güçlü bir rakip olmayı amaçlıyor.

ÇİN, MARS​'TA İNSANLI ÜS KURACAK

Çin'in Chang'e adlı Ay​ keşif programı kapsamında, 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı görevler düzenlenmesi ve Ay'ın güney kutbu etrafında kalıcı bir üs kurulması planlanıyor. Çin'in uzay keşifleri Ay'la sınırlı kalmayacak Ülke, 2033 yılına kadar Mars'a insanlı görevler düzenlemeyi ve Mars yüzeyinde de kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor.

UZAY BİLİMİNDE ÜÇ AŞAMALI GELİŞİM PLANI

Çin'in uzay bilimindeki hedefleri, üç aşamalı bir kalkınma süreci ile detaylandırıldı:

İlk aşama olan 2024-2027 yılları arasında, Çin'in Tiangong uzay istasyonu faaliyetlerini sürdürecek, Chang'e programını genişletecek ve Ay'a mürettebatlı görevler gerçekleştirecek. İkinci aşama ise 2028-2035 yıllarını kapsıyor. Bu dönemde Çin, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun (ILRS) inşasına başlayacak ve uzay görevlerinin sayısını artıracak.

Üçüncü ve son aşama (2036-2050) ise Çin'in uzay araştırmalarında dünya lideri konuma ulaşmasını ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) rakip olmasını hedefliyor.