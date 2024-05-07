Elon Musk'a rakip olacaktı: Boeing Starliner uçuşuna 'valf' engeli!

07 May 2024 11:05 - Güncelleme : 07 May 2024 11:07

NASA duyurdu: Dünya'ya 225 milyon kilometre öteden mesaj var

NASA duyurdu: Dünya'ya 225 milyon kilometre öteden mesaj var

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzun zamandır beklenen insanlı test uçuşunu pazartesi gecesi gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak başaramadı.

Starliner kapsülü, Boeing ile Lockheed Martin'in ortak girişimi United Launch Alliance'nin geliştirdiği Atlas V roketiyle NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanmaya hazırlanırken geri sayımın bitmesine iki saatten az bir süre kala uçuş iptal edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, Atlas V'nin oksijen valflerinde yaşanan bir teknik sorun nedeniyle fırlatmanın durdurulduğu belirtilirken astronotların da Starliner'den çıkarak odalarına geri döndükleri ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN SONRA TEKRAR DENENECEK

NASA, Boeing ve ULA (United Launch Alliance), fırlatma denemesini engelleyen teknik sorunun çözülmesini beklerken, Boeing Mürettebat Uçuş Testinin Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılması için en erken 10 Mayıs Cuma günü hedefleniyor.

Ekipler, Atlas V roketinin Centaur üst kademesinin sıvı oksijen tankındaki bir basınç düzenleme valfi üzerindeki veri analizini tamamlamaya çalışacak ve valfin değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını belirleyecek.

İptal kararının ardından NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan Uzay Fırlatma Kompleksi-41'deki Starliner uzay aracından ve fırlatma rampasından çıkarak Kennedy'deki astronot mürettebat odalarına döndüler.