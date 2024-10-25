Elon Musk'ın 1 milyon dolarlık çekilişi ABD'yi karıştırdı! Bakanlık peşine düştü

25 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:58

Elon Musk, Amerika PAC aracılığıyla Donald Trump'a destek vermek amacıyla düzenlediği 1 milyon dolarlık çekilişin federal yasaları ihlal edebileceği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından uyarıldı. Çekiliş, kayıtlı seçmenlere ödeme yapılmasının yasak olması nedeniyle inceleme altında.

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Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk para saçmaya başladı: Her gün çekilişle 1 kişiye 1 milyon dolar verecek

Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk para saçmaya başladı: Her gün çekilişle 1 kişiye 1 milyon dolar verecek

Elon Musk​'ın 2024 seçimlerine yönelik destek çalışmaları kapsamında başlattığı 1 milyon dolarlık ödül kampanyası, seçim yasalarına aykırı olabileceği gerekçesiyle Adalet Bakanlığı​ tarafından mercek altına alındı. CNN, bakanlığın Musk'ı çekilişinin federal yasaları ihlal ettiği konusunda uyardığını yazdı.

ELON MUSK, DONALD TRUMP​'IN KAMPANYASINA MİLYON DOLARLARI AKITTI

Musk, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için eski Başkan Donald Trump'a desteğini açıkça ifade etmiş ve Trump'ın kampanyasına son 3 ayda 75 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. Musk'ın siyasi eylem komitesi Amerika PAC, özellikle seçmen kayıtlarının önemli olduğu kritik eyaletlerde seçmenleri teşvik etmek amacıyla 1 milyon dolarlık ödül çekilişi kampanyası başlattı.

ABD'de federal yasalar, kişilere oy kaydı yaptırmaları için doğrudan veya dolaylı şekilde ödeme yapılmasını yasaklıyor. Amerika PAC, seçmenlerin Birinci ve İkinci Değişiklik özgürlüklerini destekleyen bir dilekçeyi imzalamaları karşılığında 1 milyon dolarlık çekilişe katılma hakkı veriyor. Ancak dilekçeyi imzalayabilmek için belirli eyaletlerde kayıtlı seçmen olma şartı bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nın seçimlerle ilgili potansiyel yasa ihlallerini araştıran kamu dürüstlüğü departmanında gelen mektup, Elon Musk'ın siyasi eylem komitesine gönderildi. Henüz resmi bir suçlama olmasa da, komitenin bu uyarıya nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.