Elon Musk'ın başı Cybertruck'larla belada! Satın aldıktan saatler sonra kontrolden çıktı

27 Haziran 2024 12:35 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:53

Elon Musk'ın 4 yıl önce tanıttığı, 2023 yılında ise sınırlı sayıda piyasaya sürdüğü Cybertruck'lar neredeyse her sahibi için bir hayal kırıklığı oluyor. Tesla kamyonunun tekerleklerinin kilitlenmesi ve 4 saat boyunca kilitli kalması sosyal medyada konuşulurken ABD'de ortaya çıkan bir video bu kadarına 'pes' dedirtti.

CYBERTRUCK'TA HASAR BÜYÜK

Videoda, Cybertruck'ın yavaş yavaş garaj yolundan çıktığı görülürken bir anda yokuş aşağı gittiği, hızla dönerek komşunun evine çarptığı görülüyor. Yaklaşık 250 metre ilerleyen aracın 15 metrelik bir kayma izi tespit edildi.

Sürücü, olayda kimsenin yara almadığını açıklarken araçta büyük hasar olduğunu duyurdu. Görüntülerde kırık bir ön cam, ezilmiş bir kaput ve çarpılmış bir tampon görülüyor.

Cybertruck'ın kontrolden çıkmasının sebebinin büyük ihtimalle arka frenlerin kilitlenmesinden kaynaklandığını söyleyen sürücü, "Seni tanımak güzeldi'' notuyla o anları paylaştı.

11 BİNDEN FAZLA CYBERTRUCK GERİ ÇAĞRILDI

Tesla, Cybertruck aracını teslim etmeye başladığı Kasım 2023 tarihinden beri sorunlarla uğraşıyor. Daha önce iki kez geri çağrılan elektrikli kamyonet için bir geri çağırma programı daha başlatıldı.

11 binden fazla Cybertruck'ın geri çağrılmasına neden olan iki sorun: arka yataktaki bir parçanın sürüş esnasında yerinden çıkabilmesi ve silecek motorunda meydana gelen teknik problem ise tamir için servise gitmeyi gerektiriyor.