Elon Musk'ın başı dertte: SpaceX'ten kovulanlar dava açtı

13 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:23

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'ten kovulan 8 çalışan, "çalışma ortamını eleştirdikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldıkları öne sürdü. Daha sonrasında California eyalet mahkemesine dava başvurusunda bulunan çalışanlar, 2022'de iş yerindeki sorunları yönetime yazdıkları mektup nedeniyle kovulduklarını belirtti.

Davacılar, mektupta imzası olan 4 kişinin mektubu gönderdikten hemen sonra, diğerlerinin ise iç soruşturmanın ardından işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

ŞİKAYETLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

Dava dilekçesinde, Musk'ın sosyal medya paylaşımlarını delil olarak sunan müştekiler, SpaceX'teki çalışma ortamının uygunsuzluğuna yönelik şikayetlerinin sıklıkla göz ardı edildiğini savundu. Davacılar, "haksız yere işten çıkarıldıkları" gerekçesiyle şirketten maddi tazminat talep etti.

ŞİRKETİ 'HAYVAN BARINAĞINA' BENZETMİŞLERDİ...

Söz konusu dönemde, çalışanlar tarafından yönetime gönderilen mektupta, çalışma ortamı "hayvan barınağı" olarak tanımlanmış ve Musk'ın X platformundaki paylaşımlarının "utanç verici" olduğu belirtilmişti.