Elon Musk'ın başı dertten kurtulmuyor! Eski Twitter yöneticileri tazminat için isyanda

13 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:59

Twitter'ın eski yöneticileri, Elon Musk'ı işten çıkarılmalarının ardından yaklaşık 200 milyon dolarlık kıdem tazminatlarını ödememekle suçlayarak dava açtı. Ödemelerin Musk tarafından bilerek reddedildiği ve sürecin kasıtlı olarak yavaşlatıldığı öne sürülüyor.

Son aylarda birçok davayla boğuşan Elon Musk​'ın 2022 yılında Twitter​'ı (X) satın aldıktan sonra işten çıkardığı üst düzey yöneticiler, Musk'a karşı dava açtı. Twitter eski CEO'su Parag Agrawal​, eski CFO Ned Segal ve Hukuk İşleri Müdürü Vijaya Gadde gibi isimlerin başı çektiği grup, yaklaşık 200 milyon dolarlık tazminat talep ediyor.

ELON MUSK, KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEMEMEKLE SUÇLANIYOR

Mahkemeye sunulan belgede yöneticiler, işten çıkarıldıktan sonra kendilerine ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını Elon Musk'ın bilinçli olarak reddettiğini iddia ediyor. Bunun, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde anlaşmayı onaylayan yöneticilere misilleme olarak yapıldığını savunuyorlar.

Eski yöneticilerin bir diğer iddiası da, Musk'ın tazminat haklarıyla ilgili belgelerin paylaşılmasını engellediği yönünde.

"İŞTEN ÇIKARMALAR HAKSIZDI"

Davada, ünlü milyarder tarafından haksız yere ve geçerli bir sebep göstermeden işten çıkarıldıklarını belirten yöneticiler, yasal olarak hakları olan kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiğini, ancak Musk'ın ödememek için süreci bilerek yavaşlattığını ve hukuki masraflardan kaçınmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Şu ana kadar Elon Musk cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Öte yandan, X'in değerinin Musk'ın satın aldığı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 80 oranında düştüğü raporlarda belirtiliyor. Yöneticiler, Musk şirketin mevcut mali durumu nedeniyle tazminatları ödeyemeyeceği üzerinde duruyor.