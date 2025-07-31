Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Felçli bir kadının beynine yerleştirilen Neuralink çipi, tarihte ilk kez bir insanın sadece düşünce gücüyle adını yazmasına olanak sağladı. 20 yıldır felçli olan Audrey Crews, kendisi için çok özel olan bu anı sosyal medya hesabından duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:43

Yirmi yılı aşkın süredir felçli olan ve 'ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) projesi kapsamında denek olmayı kabul eden Audrey Crews isimli bir kadın, bir ilke imza attı ve sadece düşünce gücünü kullanarak adını yazdı.

Dizüstü bilgisayar ekranına yazdığı adının fotoğrafını X hesabında paylaşan Crews, aynı zamanda dünyada 'in beyin çipini takan ilk kadın olarak kayıtlara geçti. 16 yaşından itibaren felçli bir şekilde yaşayan Crews, paylaşımında "20 yıl sonra ilk kez adımı yazmayı denedim. Üzerinde çalışıyorum. Hahaha #Neuralink" diye konuştu.

Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

ELON MUSK: ÇOĞU İNSAN BUNU BİLMİYOR

Gönderide, dizüstü bilgisayar ekranına mor renkle yazılmış "Audrey" isminin bir fotoğraf da yer alıyordu. Fotoğraf hızla viral oldu, iki milyondan fazla görüntülenme aldı ve Elon Musk da paylaşımı alıntılayarak, "O sadece düşünerek bilgisayarını kontrol ediyor. Çoğu insan bunun mümkün olduğunu bilmiyor" diye yazdı.

Crews, insan deneklerde BCI çiplerini test etmeyi amaçlayan Neuralink'in PRIME Çalışması'nda "P9" olarak tanımlanıyor. Çip, takıldıktan sonra kullanıcıların yalnızca beyin sinyalleriyle bilgisayar ekranı gibi dijital arayüzleri kontrol etmelerini sağlıyor.

Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Bir sonraki gönderisinde Crews, yaklaşık olarak bir bozuk para boyutunda olan çipin nasıl çalıştığını şöyle açıkladı:

"Beyin ameliyatıydı, kafatasımda bir delik açtılar ve motor korteksime 128 iplik yerleştirdiler. Bu implantın tekrar yürümeye başlamamı veya hareket kabiliyetimi geri kazanmamı sağlamayacağını da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu cihaz sadece telepati için kullanılıyor."

Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Crews, Neuralink'in denemesindeki tek katılımcı değil. "P8" olarak tanımlanan başka bir kullanıcı olan Nick Wray, implantının etkinleştirilmesinden sadece üç gün sonra ilk deneyimlerini paylaşarak, "Bugün N1 Telepathy çipini kullanmaya başladığımın üçüncü günü ve yıllardır bu düzeyde bir dijital özerkliğe sahip olmamıştım" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi
8.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Rusya milyonların kullandığı uygulamayı yasakladı

Sıkça Sorulan Sorular

Neuralink beyin çipi tam olarak ne işe yarıyor?
Neuralink'in geliştirdiği beyin-bilgisayar arayüzü (BCI), kullanıcının beyin sinyallerini okuyarak dijital komutlara dönüştürüyor. Böylece fiziksel hareket olmadan bilgisayar veya dijital cihazlar kontrol edilebiliyor.
ETİKETLER
#neuralink
#Elon Musk
#Beyin-bilgisayar Arayüzü (bci)
#Audrey Crews
#Felçli
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.