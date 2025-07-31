Elon Musk'ın beyin çipi sayesinde 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Yirmi yılı aşkın süredir felçli olan ve Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) projesi kapsamında denek olmayı kabul eden Audrey Crews isimli bir kadın, bir ilke imza attı ve sadece düşünce gücünü kullanarak adını yazdı.

Dizüstü bilgisayar ekranına yazdığı adının fotoğrafını X hesabında paylaşan Crews, aynı zamanda dünyada Neuralink'in beyin çipini takan ilk kadın olarak kayıtlara geçti. 16 yaşından itibaren felçli bir şekilde yaşayan Crews, paylaşımında "20 yıl sonra ilk kez adımı yazmayı denedim. Üzerinde çalışıyorum. Hahaha #Neuralink" diye konuştu.

ELON MUSK: ÇOĞU İNSAN BUNU BİLMİYOR

Gönderide, dizüstü bilgisayar ekranına mor renkle yazılmış "Audrey" isminin bir fotoğraf da yer alıyordu. Fotoğraf hızla viral oldu, iki milyondan fazla görüntülenme aldı ve Elon Musk da paylaşımı alıntılayarak, "O sadece düşünerek bilgisayarını kontrol ediyor. Çoğu insan bunun mümkün olduğunu bilmiyor" diye yazdı.

Crews, insan deneklerde BCI çiplerini test etmeyi amaçlayan Neuralink'in PRIME Çalışması'nda "P9" olarak tanımlanıyor. Çip, takıldıktan sonra kullanıcıların yalnızca beyin sinyalleriyle bilgisayar ekranı gibi dijital arayüzleri kontrol etmelerini sağlıyor.

Bir sonraki gönderisinde Crews, yaklaşık olarak bir bozuk para boyutunda olan çipin nasıl çalıştığını şöyle açıkladı:

"Beyin ameliyatıydı, kafatasımda bir delik açtılar ve motor korteksime 128 iplik yerleştirdiler. Bu implantın tekrar yürümeye başlamamı veya hareket kabiliyetimi geri kazanmamı sağlamayacağını da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu cihaz sadece telepati için kullanılıyor."

Crews, Neuralink'in denemesindeki tek katılımcı değil. "P8" olarak tanımlanan başka bir kullanıcı olan Nick Wray, implantının etkinleştirilmesinden sadece üç gün sonra ilk deneyimlerini paylaşarak, "Bugün N1 Telepathy çipini kullanmaya başladığımın üçüncü günü ve yıllardır bu düzeyde bir dijital özerkliğe sahip olmamıştım" demişti.