Elon Musk'ın güvenlik iddiaları çöktü: Tesla araçları "en tehlikeli" listesinde zirvede

01 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 09:31

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, CEO'su Elon Musk tarafından "yoldaki en güvenli otomobiller" olarak görüyor ancak araştırmalar tam tersini gösteriyor. Tesla'nın araçlarının kat edilen her milyar mil başına 5,6 ölümcül kaza oranıyla tüm otomobil markaları arasında en yüksek ölümcül kaza oranına sahip olduğu ortaya çıktı.

Tesla​'nın yollardaki en güvenli araçları üretme konusundaki uzun süredir devam eden ünü, otomobil araştırma firması iSeeCars tarafından yapılan yeni bir çalışma ile sorgulanmaya başlandı. Rapor, Tesla araçlarının tüm otomobil markaları arasında "en yüksek ölümcül kaza oranına sahip olduğunu" ortaya koyarak CEO Elon Musk​'ın birçok iddiasına meydan okuyor.

Ölümcül çarpışmaları inceleyen araştırma, Tesla'nın kat edilen her milyar mil başına 5,6 ölümcül kazaya sahip olduğunu ve Kia'nın milyar mil başına 5,5 oranını kıl payı geçtiğini ortaya çıkardı. Bu istatistik, Tesla'yı en yüksek ölümcül kaza oranına sahip markalar listesinde zirveye yerleştiriyor.

MODEL Y VE MODEL S, EN TEHLİKELİ OTOMOBİLLER ARASINDA

Raporda iki Tesla modeli öne çıktı. Tesla Model Y, ortalama bir otomobilden 3,7 kat ve ortalama bir SUV'den 4,8 kat daha yüksek ölümlü kaza oranıyla en tehlikeli otomobiller arasında altıncı sırada yer aldı. Bu arada Tesla Model S, ortalama bir otomobilin iki katı ölümcül kaza oranı gösterdi.

Bu bulgular Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarla ve şirketin pazarlama materyalleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Musk defalarca Tesla'ların "yoldaki en güvenli otomobiller" olduğunu iddia ederken, şirket de araçlarını "dünyanın en güvenlisi olacak şekilde tasarlandı" şeklinde pazarlıyor.

Çalışmanın sonuçları, Tesla'nın Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) dahil olmak üzere gelişmiş sürücü destek teknolojileri göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Bu sistemler "sözde" insan hatasını azaltmak ve güvenliği artırmak için tasarlandı. Ancak veriler, iddia edildiği kadar etkili olmayabileceklerini gösteriyor.

"YÜKSEK KAZA ORANLARI, SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLI"

iSeeCars'ta yönetici analisti olan Karl Brauer, Rolling Stone'a verdiği demeçte, yüksek kaza oranlarının, aracın doğal güvenlik sorunlarından ziyade "sürücü davranışı ve sürüş koşullarının bir kombinasyonunu yansıttığını" söyledi.

Hem Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) hem de Adalet Bakanlığı, Tesla'nın Autopilot ve FSD sistemlerinin yetenekleri konusunda müşterileri yanıltıp yanıltmadığını araştırıyor.

Eleştirmenler, bu gelişmiş sistemlerin sürücünün rehavetine veya dikkatinin dağılmasına yol açabileceğini ve manuel müdahale gerektiğinde kazalara potansiyel olarak katkıda bulunabileceğini savunuyor. Öte yandan endişe verici kaza verilerine ve devam eden soruşturmalara rağmen, Elon Musk Tesla'nın otonom sürüş geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.