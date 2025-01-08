Elon Musk'ın hayali elektrik engeline takıldı

08 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:54

Elon Musk'ın dev yapay zeka projesi Memphis'te elektrik krizine takıldı! Colossus süper bilgisayarını genişletmek için planlanan %900'lük büyüme, şehrin altyapısının sınırlarını zorluyor. Uzmanlar, projeyi "fiziksel bir engel" olarak tanımlıyor.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Memphis'te bulunan "Colossus" süper bilgisayar tesisini devasa bir genişletme planıyla gündemde. Şirket, mevcut 100 bin Grafik İşlem Birimi'ni (GPU) 1 milyon adede çıkararak %900'lük bir artış hedefliyor. Ancak bu iddialı plan, Memphis'in mevcut elektrik altyapısıyla ilgili ciddi bir engelle karşılaştı.

Memphis Elektrik, Gaz ve Su İdaresi (MGLW) CEO'su Doug McGowan, kent meclisinde yaptığı açıklamada, böyle bir büyümenin mümkün olmayabileceğini belirtti. McGowan, "Bu bir fizik sorunu, siyasi bir mesele değil. Mevcut altyapıyla ne kadar enerji sağlanabileceğinin sınırları var," dedi.

ELEKTRİK ALTYAPISI YETERSİZ KALABİLİR

xAI'nin ilk tesisinin tam anlamıyla faaliyete geçmediğini belirten McGowan, şirketin geçici jeneratörler kullandığını ifade etti. MGLW, şu anda xAI'nin ilk 150 megavatlık elektrik talebini karşılamak için yeni bir elektrik alt istasyonu inşa ediyor. Ancak şirketin ikinci 150 megavatlık talebi hâlâ inceleniyor ve bu talebin ne zaman karşılanabileceği belirsiz.

Şimdi ise xAI, Colossus projesini üç kat büyütmeyi tartışıyor. Ancak bu genişleme için xAI henüz resmi bir başvuru yapmadı. McGowan, "Şu anda bunu incelemeye hazır değiliz çünkü net bir plan sunulmadı," dedi.

ENERJİ TALEBİ VE ÇEVRE KAYGILARI

ABD genelinde yapay zeka projelerinin artan enerji ihtiyacı, elektrik şebekelerini zorlarken, karbon emisyonlarını azaltma çabalarını da tehlikeye atıyor. Memphis'in enerji tedarikçisi Tennessee Valley Authority (TVA), elektriğinin %60'ının karbon içermediğini belirtiyor. Ancak enerji ihtiyacının hızla artması, sürdürülebilirlik konusundaki endişeleri artırıyor.

McGowan, MGLW'nin ilk faz için bazı başarılar elde ettiğini ve xAI'nin projelerinin umut verici olduğunu söyledi. Ancak Memphis altyapısının sınırlı kapasitesine dikkat çekti. "Büyük fikirlerimiz var, ama altyapımızın ne kadarını kaldırabileceğini göz önünde bulundurmalıyız," diyerek planların fiziksel gerçeklere dayalı olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Elon Musk'ın yapay zeka projeleri, teknoloji dünyasını heyecanlandırmaya devam etse de, bu projelerin enerji altyapısı üzerindeki baskısı giderek daha belirgin hale geliyor.