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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın insansı robot hayali sekteye uğradı: Tesla'dan şaşırtan Optimus kararı

Tesla'nın büyük umutlarla geliştirdiği insansı robot Optimus, şirkette yaşanan üst düzey bir ayrılık ve performans sorunları nedeniyle üretim sürecinde ciddi bir duraksamaya girdi.

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Elon Musk'ın insansı robot hayali sekteye uğradı: Tesla'dan şaşırtan Optimus kararı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:26

'nın programı Optimus, projeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Milan Kovac'ın ayrılmasının ardından sekteye uğradığı bildirildi.

Ainvest.com'un haberine göre, robotun Tesla fabrikalarında henüz tam olarak işe yarar olmaması nedeniyle yeni bir "yeniden tasarım" sürecine girildi ve üretim geçici olarak durdu. daha önce Tesla'nın bu yıl 5.000 ila 10.000 üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Elon Musk'ın insansı robot hayali sekteye uğradı: Tesla'dan şaşırtan Optimus kararı

SİPARİŞLERE 2 AYLIK ARA

Ancak bu hedefin ertelendiği belirtiliyor. Çinli kaynaklarına göre Tesla, tedarikçilere siparişleri 2 ay süreyle durdurduğunu bildirdi.

İki tedarikçi kaynak, Tesla'nın robot parçaları siparişini azaltacağını açıkça belirtmediğini ancak tasarım güncellemeleri tamamlanana kadar yeni bir seri üretim planı oluşturup tedarike yeniden başlamayı beklediğini söyledi. Bu güncellemelerin iki ay sürebileceği belirtiliyor.

Musk, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı açıklamada, Optimus'un yeni versiyonunun 2023'te tanıtılan ikinci nesle kıyasla önemli iyileştirmeler içerdiğini ve artık Grok destekli sesli etkileşim özelliğine sahip olduğunu duyurdu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla Tesla, 1.200 adet Optimus üretmek için yeterli parça tedarik etmişti ve yaklaşık 1.000 adet robot üretmişti. Musk daha önce bu yıl 5.000 adet üretme sözü vermişti. Her iki kaynak da parça tedarikinin durdurulmasıyla bu hedefin artık büyük ölçüde ulaşılamaz olduğunu düşünüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İnsansı robot nedir?
İnsansı robot (humanoid robot), insan vücudunun genel yapısını andıracak şekilde tasarlanmış, iki ayak üzerinde yürüyebilen, kolları ve elleri olan, kafa bölgesinde sensörler veya kameralar taşıyan robot türüdür.
ETİKETLER
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#insansı robot
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#Robot Üretimi
#Teknoloji
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