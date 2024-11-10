Elon Musk'ın insansı robotuna Çinliler rakip çıkardı: İnsan gibi hareket ediyor, karar veriyor

10 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:49

Çinli otomobil üreticisi Xpeng, 60 eklemli ve insan benzeri hareket yeteneklerine sahip "Iron" adlı insansı robotunu tanıttı. Turing AI çipiyle çalışan Iron, hem fabrikalarda hem de günlük yaşamda çeşitli görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı ve Tesla'nın "Optimus" robotuna rakip olarak görülüyor.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, "Optimus" modeliyle insansı robot sektörüne giriş yaparken, Çinliler de bu alanda yaptıkları yatırımlarla meydanı boş bırakmıyor. Son olarak Çin merkezli elektrikli otomobil markası Xpeng, 60 tane eklemi olan ve insan hareketlerini taklit edebilen "Iron" adlı insansı robotunu tanıttı.

1,78 METRE BOYU VAR

Iron, yaklaşık 1,78 metre boyu ve 70 kilogram ağırlığıyla normal bir insanla aynı vücut ölçülerine sahip. Eklemleri 200 dereceye kadar hareket esnekliği sunması sayesinde karmaşık görevlerin rahatlıkla üstesinden gelebiliyor. Robot şimdiden Xpeng'in yeni P7+ modelinin üretim sürecinde görev almaya başlamış durumda.

Teknik özelliklerine bakıldığında; Iron, Xpeng tarafından özel olarak tasarlanan bir Turing AI çipiyle çalışıyor. Bu çip, bünyesinde barındırdığı 40 çekirdekli CPU sayesinde Iron'a 30 milyar parametreyi işleme kabiliyeti kazandırıyor ve robotun karar verme/görev ayarlama yeteneklerini güçlendiriyor.

IRON FABRİKA, MAĞAZA VE EVLERDE KULLANILABİLECEK

Şirketin açıklamasına göre Turing AI çipi, sadece 40 gün içerisinde 2 bin 700 işlevsel doğrulamayı tamamlayabildi, bunun da sektör ortalamasının üç katı olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Iron yalnızca fabrikalarda kullanılması için tasarlanmış bir robot değil. Mağazalardan ofislere kadar, evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri departmanın gibi pek çok görev yer alabilecek. Iron ile Optimus'un en önemli ortak yanı, otonom sürüş teknolojilerinden faydalanması.