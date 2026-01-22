Elon Musk’ın mühendisi sırları ifşa edip istifa etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’de görev yapan mühendis Sulaiman Ghori, katıldığı bir podcastte şirketin perde arkasını anlatınca günler içinde şirketten ayrıldı. Söylenenler, veri merkezlerinden yapay zekâ ajanlarına kadar uzanan ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’de mühendis olarak çalışan Sulaiman Ghori, geçen hafta Relentless adlı podcastte mikrofonun başına geçti. Henüz bir yıldan kısa süredir şirkette görev yapan Ghori, sohbet sırasında xAI’nin iç işleyişine dair oldukça açık ifadeler kullandı.
Podcastten sadece birkaç gün sonra Ghori’nin xAI’den “ayrıldığı” ortaya çıktı. Resmî bir açıklama yapılmasa da, kulislerde bu ayrılığın gönüllü olmadığı, yani Ghori’nin işine son verildiği konuşuluyor.
Ghori’nin en çok dikkat çeken açıklamaları, xAI’nin Memphis, Tennessee’de kurduğu ve şirketin gururla “Colossus” adını verdiği süper bilgisayar etrafında yoğunlaştı. Ghori’ye göre, bu dev veri merkezinin kurulduğu arazinin kira sözleşmesi teknik olarak “geçici”.
“Bu, izinleri hızla alıp inşaata başlamak için en hızlı yoldu,” diyen Ghori, sözleşmenin ileride kalıcı hale geleceğini varsaydığını, ancak şu anda kısa vadeli olduğunu söyledi.
Daha da çarpıcı olan ise, bu geçici izinlerin genellikle panayır veya karnaval gibi kısa süreli etkinlikler için kullanılan düzenlemelere dayanması. Ghori, yerel ve eyalet yönetimleriyle birlikte bu tür izinlerin alındığını açıkça dile getirdi.
Colossus veri merkezi zaten tartışmaların odağındaydı. xAI, merkezinin sadece 122 günde inşa edildiğini övünerek anlatırken, tesisin en az 35 metan gazı türbiniyle çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı.
Sorun şu ki, bu türbinlerin gerekli izinler olmadan devreye alındığı iddia ediliyor. Hatta dönemin Donald Trump kadrolarıyla şekillenen ABD Çevre Koruma Ajansı, yani Environmental Protection Agency, bu türbinlerin yasa dışı olduğunu belirtmişti. Bölge halkının yaşadığı ciddi hava kirliliği de tartışmaları daha da alevlendirmişti.
Ghori, podcastte yalnızca izin süreçlerinden değil, xAI’nin günlük çalışma düzeninden de söz etti. Şirkette yapay zekâ ajanlarının yoğun biçimde kullanıldığını anlatan Ghori, “Şu anda çekirdek üretim API’lerimizi baştan inşa ediyoruz. Bunu bir kişi, yanında yaklaşık 20 ajanla yapıyor,” dedi.
Ajanların oldukça yetenekli olduğunu savunsa da, sistemin zaman zaman kafa karışıklığı yaptığını da ekledi. “Birkaç kez bana ‘Organigramda sana bağlı görünen bu kişi bugün izinli mi?’ diye mesaj geldi. Meğer o kişi bir yapay zekâymış,” sözleri, şirket içindeki alışılmadık tabloyu gözler önüne serdi.
Bu açıklamalar, xAI için hassas bir döneme denk geldi. Ay başında teknoloji gazetecisi Kylie Robison, yapay zekâ şirketi Anthropic’in xAI’nin kendi modeli Claude’a erişimini kestiğini yazmıştı.
Habere göre xAI kurucu ortaklarından Tony Wu, ekibine bu kararın “üretkenlikte düşüşe” yol açacağını söylemiş ve “Yapay zekâ artık bizim için kritik bir üretkenlik aracı” ifadesini kullanmıştı. Çalışanlardan, bu süreçte farklı modelleri denemeleri istenmişti.
Ghori’nin podcastte anlattıkları Musk veya xAI tarafından yalanlanmadı. Üstelik Ghori, ayrılmadan sadece günler önce ekibini büyütmek için insanları işe davet ediyordu.
İlginç bir tesadüf olarak, Ghori’nin ayrılışından bir gün sonra xAI kurucu ortaklarından Greg Yang, Lyme hastalığı teşhisi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. İki olay arasında doğrudan bir bağ kurulmasa da, şirkette yaşanan üst düzey ayrılıklar dikkat çekiyor.