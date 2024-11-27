Elon Musk'ın Starlink projesi son aşamaya geldi: Uydudan telefonlara internet dönemi başlıyor

27 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:57

SpaceX'in Starlink projesi, "Direct to Cell" teknolojisiyle cep telefonlarını doğrudan uydu ağına bağlayarak internet erişimini genişletmeyi hedefliyor. Ancak Starlink, telefonların düşük anten algılayıcılarının yüzlerce kilometre uzaktaki uydularla bağlantıyı zorlaştırması sorunuyla cebelleşiyordu. Bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

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Dünya genelinde 2,5 milyar insanın internete erişimi bulunmazken, Elon Musk​'ın sahibi olduğu SpaceX​, bu sorunu çözmek için önemli bir adım atmıştı. Şirketin geliştirdiği Starlink​ uydu ağı, yeni "Direct to Cell" teknolojisiyle telefonları doğrudan uydu ağına bağlamayı hedefliyordu. Şimdi bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

STARLİNK, TEKNİK ZORLUKLARI AŞTI

Starlink uyduları ile cep telefonlarını bağlamak uzun süredir teknik zorluklar nedeniyle mümkün olamıyordu. Cep telefonlarının düşük anten algılayıcıları yüzlerce kilometre uzaktaki uydularla bağlantıyı neredeyse imkansız hale getiriyordu. Ancak SpaceX, bu engelleri aşacak bir çözüm geliştirdi.

Starlink'in internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Direct to Cell hizmeti için uydular, özel bir silikon altyapısı, faz dizili antenler ve gelişmiş yazılım algoritmalarıyla donatıldı. Dolayısıyla da standart LTE bağlantısını destekleyerek cep telefonlarıyla doğrudan uydu bağlantısı mümkün hale getirildi.

Açıklamada, mesajlaşma servisinin bu yıl başladığı aktarılırken, sesli görüşmelerin, veri ve nesnelerin interneti gibi hizmetlerin ise 2025'te devreye alınacağı duyuruldu. Starlink, mobil hücresel erişimin ilk etapta T-Mobile ABD, Rogers Kanada, One NZ Yeni Zelanda, KDDI Japonya, Optus Avustralya, Salt İsviçre, Entel Şili ve Entel Peru'da aktif hale geleceğini açıkladı.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink, dünyanın her köşesine yüksek hızlı internet erişimi sağlamak amacıyla yörüngeye fırlatılan binlerce küçük uydudan oluşan bir ağ sistemi olarak çalışıyor. Proje, özellikle kırsal ve uzak bölgelerdeki internet erişimini iyileştirmeyi hedefliyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN NEREDEYSE YARISI İNTERNETTEN MAHRUM

Öte yandan We Are Social'ın 2024 raporuna göre, dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken, 2,5 milyar insanın internete erişimi bulunmuyor. İnternet erişimi en az olan bölge olarak ise Asya ve Afrika ülkeleri öne çıkıyor.

İnternete en az erişimi olan ülkeler listesine göre, 684 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 48'i internete erişemeyen Hindistan zirvede yer alırken, 336 milyon kişi ile nüfusunun yüzde 24'ü internete erişemeyen Çin, 2. sırada yer alıyor. 132 milyon kişinin internete erişemediği Pakistan 3. sırada, 123 milyon kişinin erişim sorunu yaşadığı Nijerya 4. sırada yer aldı.

Listede 5. sırada yer alan Etiyopya'da 103 milyon kişi internete erişemezken, bu rakam ülkenin nüfusunun yüzde 81'inin internet sorunu yaşadığını gösteriyor. Böylece Etiyopya, oransal olarak bakıldığında listenin zirvesinde yer alıyor.