Elon Musk'ın X'i Brezilya'ya geri dönüyor: Ama bir şartla!

29 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:11

Sosyal medya platformu X, uzun süredir Brezilya'da erişime kapalı. Yüksek Mahkemenin sansür taleplerine uymadığı gerekçesiyle yasaklanan şirket, ülkede yeniden faaliyete başlayabilir. Brezilya, bunun için Elon Musk'a bir şart koştu.

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X (Twitter), geçtiğimiz günlerde Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla erişime engellenmişti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, X'in yeniden ülkede faaliyete başlayabileceğini, ancak bunun bir şartla gerçekleşebileceğini açıkladı.

X, BREZİLYA'DA BİR ŞARTLA AÇILACAK

Reuters'ın haberine göre Yargıç Moraes, X'in "ulusal topraklarda faaliyetlerine derhal geri dönebileceğini" bildirdi. Ancak bu, şirketin 10 milyon Brezilya Reali (1,9 milyon dolar) tutarında ek bir para cezası ödemesi koşuluna bağlı. Ceza, X'in halihazırda ödemesi gereken 18,3 milyon Brezilya Reali (3,4 milyon dolar) cezasına ek olarak getirilen bir şart.

Brezilya, söz konusu para cezasının ödenebilmesi için Elon Musk'ın uydu interneti şirketi Starlink ve X'e ait hesapları dondurmuştu. Ancak ilerleyebilmek için Moraes, Starlink'in bu ödemelere karşı yaptığı itirazı geri çekmesi gerektiğini belirtti.

X, BREZİLYA'DE NEDEN YASAKLANDI?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Elon Musk'ın ülkede yasal temsilci atamayı reddetmesi ve dezenformasyon yayan hesapları kaldırmaması nedeniyle X'e yasak getirdi. Musk ise bu duruma tepki göstererek, Moraes'in istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini ifade etmişti. Şirket son olarak, ağustos ayı sonunda operasyonlarını durdurarak Brezilya'dan ayrıldı.

X YASAĞI, RAKİP PLATFORMLARA YARADI

X'in yasaklanmasının ardından Bluesky gibi alternatif sosyal medya platformları Brezilya'da popülaritesini artırdı. Öte yandan şirket, tutumunu değiştirerek belirlenen hesapları engellemeyi, gerekli para cezalarını ödemeyi ve ülkede bir yasal temsilci atamayı da kabul etti.

X, belirlenen ek cezayı da öderse Brezilya'ya geri dönebilecek.