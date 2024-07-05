Elon Musk'ın X'ine kötü haber! Threads'in kullanıcısı aktif sayısı artıyor

05 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:25

Meta’nın sahibi sosyal medya uygulaması Threads'in birinci yıl dönümünü doldurmak üzere olduğu günlerde bir duyuru geldi. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Elon Musk'ın X'ine rakip olan Threads'in aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

X'E GÖZDAĞI

Türkiye’de çok kullanılmayan uygulama 5 Temmuz 2023'te App Store'da yerini aldığında Musk, eskiden Twitter olarak adlandırılan servisi değiştirmiş ve Zuckerberg'e gözdağı vermişti. Bir yıl sonra Threads, piyasaya sürüldüğü dönemdeki kadar hızlı olmasa da hala istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Musk ise, görevi devraldığından bu yana X için karşılaştırılabilir ölçümler paylaşmadı.

Her sosyal ağda olduğu gibi, özellikle de Threads'te aylık kullanıcılar büyüme hikayesinin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın aksine Meta'nın henüz günlük kullanıcı sayılarını paylaşmamış olması manidar. Bu durum, Threads'in henüz düzenli kullanıcı haline gelmemiş kişilerden hala çok sayıda "flyby" trafiği aldığını gösteriyor.

SÜREKLİ FİNANSE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Uygulamanın büyümesinin büyük bir bölümünü hala Instagram içinde yapılan reklamların oluşturduğu düşünülebilir. Şu anda her iki uygulama da aynı hesap sistemini paylaşıyor ve bunun değişmesi beklenmiyor.

Zuckerberg Threads'in şirketin bir sonraki milyar kullanıcılı uygulaması olma konusunda gerçek bir şansı olduğunu düşündüğünü açıkça belirtiyor.

Threads şimdilik Meta için mali açıdan bir zarar kaynağı olsa da süresiz olarak finanse edilebileceği düşünülüyor. The Verge'nin içeriden aldığı bilgilere göre, yöneticiler önümüzdeki yıl Threads'te reklamları açmayı düşünüyor.