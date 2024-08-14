Elon Musk'ın yapay zekası Grok-2, Donald Trump'ın 'tuhaf' görüntülerini oluşturdu

14 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:59

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI, Grok-2 ve Grok-2 Mini adlı yapay zeka modellerini tanıttı. Geliştirilmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip olan yeni Grok, artık X sosyal ağında görseller oluşturabiliyor. Ancak Grok şu an sadece X'teki Premium ve Premium+ kullanıcılarına sunulmuş durumda.

GROK-2, X PREMIUM ABONELERİNE SUNULDU

xAI, yaptığı açıklamada, Grok-2 ve küçük kardeşi Grok-2 Mini'nin X kullanıcılarına beta sürümde sunulduğunu belirtti. xAI'ın blog yazısında, "Grok-2'nin erken bir önizlemesini yayınlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu model, önceki modelimiz Grok-1.5'ten ileri bir adım olup sohbet, kodlama ve akıl yürütme alanlarında sınırları zorlayan yetenekler sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Grok-2, kullanıcılara daha gelişmiş sohbet, kodlama ve akıl yürütme yetenekleri sunarken, Grok-2 Mini, bu özelliklerin daha kompakt bir versiyonu olarak öne çıkıyor. xAI şirketi, bu ayın ilerleyen dönemlerinde her iki modeli de geliştiricilere sunmayı planladıklarını duyurdu.

Grok-2'nin dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların X platformunda görseller oluşturabilmesi. Ancak bu özellik siyasi figürlerin görüntülerini oluşturma konusunda herhangi bir kısıtlamaya sahip değil gibi görünüyor. Örneğin kullanıcılar, Donald Trump'ın uçtuğu bir fotoğraf gibi 'tuhaf' görüntüleri oluşturdu.

Bu durumun, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesinde yanlış bilgi yayılması riskini artırabileceği tahmin ediliyor.