Elon Musk'tan 200'den fazla şirket için iflas alarmı! Hisseler yerle bir oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yapay zeka altyapısına yönelik uyarıları, ABD borsalarında satış dalgasını beraberinde getirdi. Özellikle yapay zeka veri merkezlerine yatırım yapan yeni nesil bulut bilişim (neocloud) şirketleri, Musk'ın açıklamalarının ardından yatırımcıların hedefi oldu.

Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde CoreWeave, Nebius ve Iren hisseleri yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Borsanın açılmasıyla kayıpların bir kısmı geri alınırken Nebius hisseleri yatay seyre yaklaştı. CoreWeave ve Iren'deki düşüş ise yüzde 2 civarında kaldı.

MUSK'TAN İFLAS UYARISI: SADECE BİRKAÇ ŞİRKET AYAKTA KALABİLİR

Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, yapay zeka altyapısı sektöründe finansman koşullarının giderek ağırlaştığını savundu. Musk'a göre, yapay zeka veri merkezleri dışında güçlü ve bağımsız bir gelir kaynağı bulunmayan şirketlerin borç bulması son haftalarda ciddi ölçüde zorlaştı. Hatta borç piyasalarının bu şirketlere büyük ölçüde kapandığını ileri sürdü.

Ünlü milyarder, 200'den fazla yeni nesil bulut bilişim platformunun iflaslar ve şirket birleşmeleriyle sonuçlanabilecek büyük bir yeniden yapılanma sürecine girebileceğini öne sürdü. Musk'ın tahmini oldukça çarpıcı. Çünkü ona göre bu süreç tamamlandığında sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yalnızca küçük bir bölümü ayakta kalabilecek.

Öte yandan Musk'ın yönettiği SpaceX de kendi veri merkezleri üzerinden bilgi işlem kapasitesi sunuyor. Yani şirket, Musk'ın geleceğine ilişkin uyarılarda bulunduğu yapay zeka odaklı bulut bilişim sağlayıcılarıyla aynı pazarda rekabet ediyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE BİR AYDA YÜZDE 40'A VARAN KAYIP

Aslında yapay zeka altyapısı şirketleri üzerindeki satış baskısı Musk'ın açıklamalarıyla başlamadı. Sektör hisseleri son bir aydır ciddi değer kayıpları yaşıyor. Bu dönemde CoreWeave ve Nebius hisseleri yüzde 30'un üzerinde gerilerken Iren'deki kayıp yüzde 40'a ulaştı. Yatırımcıların endişelerini artıran gelişmelerden biri de CoreWeave'in finansal göstergelerinde yaşandı.

Şirketin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primlerinin finansal sıkıntı riskine işaret eden seviyelere yükselmesi, piyasadaki tedirginliği büyüttü. Tahvil getirilerindeki artış ise borçlanma maliyetlerine yönelik kaygıları daha da güçlendirdi.

Sorunun merkezinde milyarlarca dolarlık yatırımlar var. Nvidia'nın yüksek maliyetli yapay zeka çiplerini satın almak ve dev veri merkezleri kurmak için büyük miktarda borçlanan şirketlerin, bu yatırımlardan yeterli gelir elde edip edemeyeceği sorgulanıyor.

2027 İÇİN YENİ ALARM: VERİ MERKEZLERİ BOŞ KALABİLİR

Sektörün geleceğine ilişkin uyarıda bulunan tek isim Elon Musk değil. Social Capital kurucusu Chamath Palihapitiya da yapay zeka altyapısında ciddi bir kapasite fazlası oluşabileceğine dikkat çekti.

Palihapitiya'ya göre 2027 yılında, mevcut beklentilerin çok üzerinde atıl bilgi işlem kapasitesi ortaya çıkabilir. Bu da milyarlarca dolarlık yatırımların bir bölümünün yeterince kullanılamaması anlamına geliyor. Bazı projeler sermaye maliyetlerini karşılayacak getiriyi bile sağlayamayabilir. Hatta hiç kullanılmadan kalabilecek kapasite de söz konusu.

Palihapitiya, 2027'nin yanlış yatırım kararlarının bedelinin ödeneceği çalkantılı bir yıl olabileceğini belirtti. Bu süreçte şirket birleşmelerinin ve sektörden çıkışların hızlanabileceğini savundu.

NVIDIA CEO'SU FARKLI DÜŞÜNÜYOR: TALEP OLAĞANÜSTÜ

Elon Musk ve Chamath Palihapitiya'nın karamsar tahminlerine karşılık, Nvidia CEO'su Jensen Huang sektördeki büyümenin devam edeceği görüşünde. Geçen hafta Berlin'de düzenlenen GTC etkinliğinde CNBC'ye konuşan Huang, yeni nesil bulut bilişim hizmetlerine yönelik talebin olağanüstü güçlü olduğunu söyledi.

Huang'a göre sektörün önündeki asıl engel müşteri eksikliği değil, işletme sermayesine erişim sorunu. Yapay zeka altyapısında sermaye ihtiyacının mevcut finansman olanaklarının çok üzerinde bulunduğunu belirten Huang, bu dengesizliğin zamanla giderilebileceğini ifade etti.

Çeşitli yeni nesil bulut bilişim şirketlerine yatırım yapan Nvidia da yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların sürdürülebilir olduğu görüşünü koruyor.

ŞİRKETLERDEN İFLAS ENDİŞELERİNE YANIT

Musk'ın uyarılarının ardından gözlerin çevrildiği şirketlerin yöneticileri ise talep konusunda iyimser açıklamalar yaptı.

Nebius Gelir Müdürü Marc Boroditsky, şirketin borç yapısının CoreWeave'den farklı olduğunu vurgulayarak finansal risklere ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı.

Boroditsky, 2027 yılında devreye alınması planlanan bilgi işlem kapasitesinin tamamını müşterilere satabileceklerini söyledi. Benzer talep koşullarının 2028 yılında da devam edebileceğini belirtti.

Iren Eş CEO'su Daniel Roberts da müşterilerin yapay zeka altyapısına ilgisinin güçlü olduğunu savundu. Roberts, gelecek yıl kullanıma sunabilecekleri kapasitenin birkaç katına ulaşan müşteri görüşmeleri yürüttüklerini açıkladı. Ayrıca 2028 yılına yönelik talebin de şimdiden belirginleşmeye başladığını ifade etti.