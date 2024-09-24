Elon Musk'tan çarpıcı değişiklik! X'in engelleme özelliği yenilendi

24 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:44

Elon Musk, X platformundaki engelleme özelliğini güncelleyerek daha esnek hale getirdi. Artık engellenen kullanıcılar, engelleyenin herkese açık gönderilerini görebilecek, ancak iletişim kurma yetkileri tamamen kaldırılacak. Bu değişikliğin sebebi ne?

Elon Musk​, X platformunun engelleme​ özelliğinde önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yeni güncelleme, kullanıcıların etkileşim şekillerini köklü bir biçimde değiştirecek. Önceden bir kullanıcıyı engellediğinizde, o kişi sizin gönderilerinizi göremiyordu. Ancak artık engellenen kullanıcılar, engelleyeni takip etmekten tamamen mahrum kalmayacak.

YENİ ENGELLEME ÖZELLİĞİ NEDİR?

Musk'ın belirttiği üzere, yeni "hafifletilmiş" engelleme özelliği ile birlikte bir kişiyi engellediğinizde, o kişi hâlâ herkese açık gönderilerinizi görebilecek. Yani engelleme, daha önceki kadar katı olmayacak. Engellenen kullanıcılar, engelleyeni izlemeye devam edebilecek.

Engellenen kullanıcıların "yalnızca gönderilere" erişimi olacak. Ancak yorum yapma, mesaj gönderme veya etkileşimde bulunma hakları tamamen kaldırılmış durumda. Yani engellediğiniz kişi gönderilerinizi görebilirken, sizinle doğrudan iletişim kuramayacak.

X, ENGELLEME ÖZELLİĞİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Bir X yetkilisi, The Verge sitesine yaptığı açıklamada, engellenen hesapların çeşitli yollarla engelleyen kişileri görebilmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti. Örneğin bir kişi sizi engellediğinizde, başka bir hesaba geçip yine de onun paylaşımlarını görebiliyorsunuz.

"BUNUN ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİ"

X'in sahibi Elon Musk, "Bunun gerçekleşmesinin zamanı geldi. Engelleme işlevi, söz konusu hesabın herkese açık gönderilerle etkileşime geçmesini engeller ancak bunları görmesini engellemez." diyerek yeni özelliği duyurdu.