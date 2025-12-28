Menü Kapat
TGRT Haber
Elon Musk'tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

Aralık 28, 2025 10:24
1
Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

Elon Musk, sahibi olduğu yapay zekâ girişimi xAI'ın beş yıl dolmadan sektördeki tüm rakiplerin toplamından daha fazla işlem gücüne ulaşacağını savundu.

2
Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

Musk, X’te yaptığı bir paylaşımla xAI’a dair iddiasını net biçimde ortaya koydu. “Yenilik yapmak isteyenler için katılınabilecek en iyi ekip” ifadesinin yer aldığı bir gönderiye cevap veren Musk, xAI’ın beş yıl içinde rakiplerinin tamamını geride bırakacak ölçekte hesaplama gücüne sahip olacağını söyledi. Açıkçası ton iddialıydı.

Paylaşımda iki başlık özellikle öne çıktı: verimlilik ve ölçek. Yani watt ve kütle başına düşen zekâ kapasitesi ile toplamda kullanılan enerji ve donanım miktarı. Yarı iletken sektörünü yakından izleyen SemiAnalysis’in değerlendirmesine atıf yapılarak, xAI’ın Colossus 2 veri merkezinin çatısına “Macrohard” yazmasının, Microsoft’un yıllardır süren hâkimiyetine gönderme niteliği taşıdığı vurgulandı.

3
Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

"MACROHARD" ŞAKASI, CİDDİ HEDEFLER

Macrohard, Musk'ın tamamen yapay zekâ odaklı, sıfırdan bir yazılım şirketi kurma fikrine taktığı esprili bir isim. İsmi şaka gibi dursa da, perde arkasındaki tablo oldukça somut. Tennessee'deki tesisin 400 MW'ın üzerinde bir kapasiteye doğru hızla büyüdüğü belirtiliyor. Hatta Musk'ın, tek bir lokasyonda 2 GW seviyesine ulaşmak için yurt dışından komple bir elektrik santrali sipariş ettiği konuşuluyor.

Bununla da sınırlı değil. xAI, Colossus 2'yi daha da genişletmek için ek Nvidia GPU'ları satın almak üzere 20 milyar dolara kadar fon toplamaya hazırlanıyor.

Bununla da sınırlı değil. xAI, Colossus 2’yi daha da genişletmek için ek Nvidia GPU’ları satın almak üzere 20 milyar dolara kadar fon toplamaya hazırlanıyor.

4
Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

REKOR HIZDA KURULAN SÜPER KÜME

xAI’ın agresif stratejisinin en çarpıcı örneklerinden biri, şirketin ilk süper kümesi oldu. 100 bin adet H200 Blackwell GPU’dan oluşan bu yapı yalnızca 19 günde kuruldu. Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’a göre, bu ölçekte bir kurulum normal şartlarda dört yıl sürer.

Musk ayrıca, xAI’ın beş yıl içinde 50 milyon “H100 muadili” yapay zekâ GPU’suna ulaşmayı hedeflediğini söylüyor. Halihazırda 230 bin GPU, Grok modelinin eğitimi için çalışıyor. Ayda bir milyar doların üzerinde harcamaya hazır olduğu düşünüldüğünde, hedef kağıt üzerinde mümkün görünüyor. Yani para ve hız konusunda frene basıldığı söylenemez.

5
Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

BÜYÜK İDDİA, DAHA BÜYÜK REKABET

Yine de Musk'ın "dünya genelindeki tüm rakiplerin toplamından daha fazla işlem gücü" iddiasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz. Çünkü yarışta yalnızca xAI yok. Örneğin OpenAI'ın Teksas'taki veri merkezi 300 MW kapasiteye sahip ve 2026 ortasına kadar gigawatt seviyesine çıkması bekleniyor. Çin cephesinde de tablo benzer; hükümetin yalnızca yerli çip üretimi için 70 milyar dolarlık bir bütçeyi masada tuttuğu konuşuluyor.

