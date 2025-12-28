Elon Musk’tan iddialı yapay zeka çıkışı: Hepsini geçeceğim

Musk, X’te yaptığı bir paylaşımla xAI’a dair iddiasını net biçimde ortaya koydu. “Yenilik yapmak isteyenler için katılınabilecek en iyi ekip” ifadesinin yer aldığı bir gönderiye cevap veren Musk, xAI’ın beş yıl içinde rakiplerinin tamamını geride bırakacak ölçekte hesaplama gücüne sahip olacağını söyledi. Açıkçası ton iddialıydı.

Paylaşımda iki başlık özellikle öne çıktı: verimlilik ve ölçek. Yani watt ve kütle başına düşen zekâ kapasitesi ile toplamda kullanılan enerji ve donanım miktarı. Yarı iletken sektörünü yakından izleyen SemiAnalysis’in değerlendirmesine atıf yapılarak, xAI’ın Colossus 2 veri merkezinin çatısına “Macrohard” yazmasının, Microsoft’un yıllardır süren hâkimiyetine gönderme niteliği taşıdığı vurgulandı.