Elon Musk’tan mahkemede sert çıkış: Beni kandırmaya çalışıyorlar

“KAMU YARARI” TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Davanın merkezinde oldukça kritik bir iddia var. Musk, OpenAI’nin kuruluş amacından saptığını öne sürüyor. Ona göre şirket, yapay zekâyı insanlığın yararına geliştirme hedefinden uzaklaşıp kâr odaklı bir yapıya dönüştü.

Musk, şirketin kurucuları arasında yer alan Sam Altman ve Greg Brockman’ı da bu dönüşümün baş aktörleri olmakla suçluyor. İddiaya göre, başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapı olarak tasarlanan OpenAI, 2019’da farklı bir yola girdi.

OpenAI cephesi ise bu suçlamaları reddediyor. Şirket, Musk’ın süreçten haberdar olduğunu ve asıl rahatsızlığının CEO yapılmaması olduğunu savunuyor.