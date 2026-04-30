Elon Musk’tan mahkemede sert çıkış: Beni kandırmaya çalışıyorlar

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen dava, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerini karşı karşıya getirdi. Elon Musk, mahkeme salonunda verdiği ifadede, OpenAI avukatının sorularını sert bir dille eleştirdi. Musk’a göre sorular basit değil, aksine “kasıtlı olarak yanıltıcı.”
Oakland’daki federal mahkemede dokuz kişilik jüri önünde konuşan Musk, “Sorularınız basit değil. Beni kandırmaya yönelik” diyerek tepki gösterdi. Bu çıkış, davanın en gergin anlarından biri olarak kayda geçti.
Davanın merkezinde oldukça kritik bir iddia var. Musk, OpenAI’nin kuruluş amacından saptığını öne sürüyor. Ona göre şirket, yapay zekâyı insanlığın yararına geliştirme hedefinden uzaklaşıp kâr odaklı bir yapıya dönüştü.
Musk, şirketin kurucuları arasında yer alan Sam Altman ve Greg Brockman’ı da bu dönüşümün baş aktörleri olmakla suçluyor. İddiaya göre, başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yapı olarak tasarlanan OpenAI, 2019’da farklı bir yola girdi.
OpenAI cephesi ise bu suçlamaları reddediyor. Şirket, Musk’ın süreçten haberdar olduğunu ve asıl rahatsızlığının CEO yapılmaması olduğunu savunuyor.
Duruşmada geçmiş yazışmalar da masaya yatırıldı. OpenAI avukatı William Savitt, Musk’ın 2015 yılında gönderdiği bir e-postayı gündeme getirdi. Bu mesajda Musk’ın, şirketin kâr amacı güden bir yapı ile birlikte paralel bir vakıf modeli kurmasını önerdiği görüldü.
Musk ise bu noktada geri adım atmadı. “Tartışmalar ve fikir alışverişleri bir anlaşma değildir” diyerek söz konusu e-postanın kesin bir görüşü yansıtmadığını söyledi.
Davanın önemli başlıklarından biri de Microsoft’un OpenAI’ye yaptığı dev yatırım. 2023 yılında gerçekleşen 10 milyar dolarlık yatırım, Musk’a göre şirketin yönünü değiştiren bir dönüm noktası oldu.
Mahkemede gösterilen mesajlara göre Musk, bu gelişmeyi “yem ve değiştirme” (bait and switch) olarak nitelendirdi. Altman’ın ise bu duruma “Evet, kötü hissettiriyor” şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.
Musk, mahkemede verdiği ifadede OpenAI’den gelen bazı tekliflerin kendisine “rüşvet gibi” geldiğini de söyledi. Bu sözler, iki taraf arasındaki gerilimin ne kadar derinleştiğini açıkça ortaya koydu.
Öte yandan OpenAI, Musk’ın asıl motivasyonunun kendi yapay zekâ girişimi xAI’yı güçlendirmek olduğunu iddia ediyor. Şirket ayrıca Musk’ın geçmişte kâr amacı güden modele geçişi desteklediğini ve güvenlik konusunu öncelik haline getirmediğini savunuyor.