Elon Musk'tan Mars çıkışı: Kızıl Gezegen'in nasıl yönetileceğini açıkladı

30 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:17

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 2030'ların başında Mars'a insan göndermeyi planlıyor. Nihai hedef ise Kızıl Gezegen'de insanların yaşayabileceği koloniler kurmak. Peki Mars'ın yönetim şekli nasıl olacak? Musk'ın buna da bir cevabı var.

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Sansasyonel açıklamalarıyla tanınan Tesla CEO'su Elon Musk​, bildiğiniz gibi insanlığın Dünya'dan sonraki yeni yaşam yeri olarak Mars​'ı gözüne kestirmiş durumda. Musk, Mars'ta insanların yaşam sürebileceği koloniler kurma hedefleri doğrultusunda, kendi uzay ve havacılık şirketi SpaceX​ ile 2026​'da Kızıl Gezegen'e 5 insansız Starship​ görevi başlatmayı, 2030'ların başındaysa insan göndermeyi planlıyor.

Peki Elon Musk'ın bu hedefinin gerçekleştiği bir senaryoda, Mars'ta yaşayacak toplum veya toplumlar nasıl yönetilecek? Ünlü teknoloji milyarderi bu konuya da el atmayı ihmal etmedi ve Mars'ta kurulması planlanan insan kolonilerinin yönetim biçimi üzerine kendi önerisini paylaştı.

ELON MUSK, MARS İÇİN 'DOĞRUDAN DEMOKRASİ' ÖNERDİ

Elon Musk, gelecekte Kızıl Gezegen'deki insanların kendi yönetim sistemlerini seçeceklerini belirtirken, doğrudan demokrasiyi ideal bir seçenek olarak önerdi.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının Mars'taki yönetim sisteminin Dünya'daki modellere benzeyip benzemeyeceğine dair sorusuna yanıt verdi: "Marslılar nasıl yönetileceklerine kendileri karar verecek. Ben, temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasiyi öneriyorum."