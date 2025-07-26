Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

Ukrayna, Eylül 2022'nin sonlarına doğru Rusya’dan işgal altındaki topraklarını geri almak için kritik bir askeri hamleye hazırlanırken, Elon Musk’ın verdiği bir talimat cephede dengeleri sarsmış.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 12:26

Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, Musk, uydularının kapsama alanını ’nın hedefindeki bölgelerden çekilmesini emretti. Kararın hemen ardından, Kherson dahil olmak üzere bazı stratejik noktalarda yüzlerce Starlink terminali devre dışı kaldı.

Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

SAHADA BİR ANDA KARANLIK

Ukraynalı askerler için o anlar tam anlamıyla kaotikti. İletişim kesildi, Rus birliklerini gözetleyen dronlar işlevsiz kaldı, topçu birlikleri hedef belirlemekte zorlandı. Ukrayna ordusunun üst düzey bir yetkilisine göre, bu kesinti nedeniyle Kherson bölgesindeki Beryslav kasabasında yapılması planlanan kuşatma başarısız oldu. “Kuşatma tamamen durdu. Operasyon çöktü,” dedi yetkili.

“SAVAŞI KENDİ ELLERİNE ALDI”

Reuters’a konuşan kaynaklara göre bu olay, Musk’ın savaş sırasında Starlink kapsama alanını bilinçli şekilde ilk kez sınırlandırdığı an olarak kayıtlara geçti. Bu karar, bazı SpaceX çalışanlarını şoke etti. Hatta bir çalışan, “Musk savaştaki sonucu kendi ellerine aldı” yorumunu yaptı.

Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

Musk, X (eski Twitter) platformunda daha önce “Böyle bir şey yapmayız,” demişti. Ancak Reuters’ın konuştuğu üç farklı kaynağa göre, Musk doğrudan SpaceX mühendisi Michael Nicolls’a bu emri verdi. Nicolls ise ekibine “Bunu yapmak zorundayız” diyerek kararı uygulattı. Starlink kapsama haritasında o anlarda yüzlerce terminalin ışığı söndü.

NEDEN KAPATILDI? NÜKLEER ENDİŞESİ

Kesintinin neden verildiği konusunda net bir açıklama yok. Ancak kaynaklar, Musk’ın Ukrayna’nın askeri ilerlemesinin ’yı nükleer saldırıya sevk edebileceğinden endişe ettiğini belirtti. Reuters’a konuşan eski Beyaz Saray yetkilileri de ABD’li güvenlik yetkililerinin bu endişeleri Musk’la paylaştığını doğruladı.

Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

ABD İLE SESSİZ KRİZ

Kesinti sırasında Ukrayna’dan ABD Bakanlığı’na yapılan panik dolu aramalara rağmen, Pentagon’dan net bir açıklama gelmedi. Olayın ardından Beyaz Saray veya Pentagon ile Musk arasında bir temas olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Reuters’ın haberi, daha önce Starlink’in Kırım’da devre dışı bırakıldığına dair tartışmalı bir iddianın ardından gelen en ciddi ifşa oldu. Musk, Walter Isaacson’un 2023 tarihli biyografisinde yer alan bu iddiayı yalanlamış, “Zaten o bölgede hiç kapsama yoktu” demişti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR GÜÇ OYUNU

Ukrayna, şu anda 50 binden fazla Starlink terminaline sahip. Bunların yarısı Polonya tarafından gönderildi. Musk’ın “Starlink olmasaydı Ukrayna devleti ayakta kalamazdı” şeklinde dile getirilen etkisi, savaşta ve devlet altyapısında kendini fazlasıyla hissettiriyor.

Ancak bu güç bazı liderleri tedirgin ediyor. İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Martha Lane Fox, Starlink’in tamamen Musk’ın kontrolünde olmasını “düzenlenmemiş alanlardaki güç yoğunlaşmasının tehlikeli bir örneği” olarak nitelendirdi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise daha açık konuştu: “Musk’ın sözü yetmez. Bağlantıyı kesemeyeceğine ve verilere erişemeyeceğine dair teminat istiyoruz.”

“B” PLANLARI VE KIRILGAN ALTERNATİFLER

Ukrayna, Starlink’e alternatif arayışında olsa da, mevcut sistemin çalışır ve etkili olduğunun farkında. Avrupa’nın uydu projeleriyle ilgilenen Kiev yönetimi, hâlâ en güvenilir seçeneğin Starlink olduğunu kabul ediyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, “Alternatifler zaman ve para istiyor” diyerek mevcut bağımlılığı özetliyor.
Musk ise bu durumu zaman zaman kendi lehine kullanıyor. Mart 2025’te X üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Starlink, Ukrayna ordusunun belkemiğidir. Sistemi kapatsam cephe hattı çöker” demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk duyurdu: Vine geri geliyor ama değişik bir şekilde
ETİKETLER
#starlink
#savunma
#Elon Musk
#Rusya
#Ukrayna
#Teknoloji
#Veri Güvenliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.