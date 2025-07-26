Elon Musk’tan savaşın dengesini değiştiren emir

Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, Musk, Starlink uydularının kapsama alanını Ukrayna’nın hedefindeki bölgelerden çekilmesini emretti. Kararın hemen ardından, Kherson dahil olmak üzere bazı stratejik noktalarda yüzlerce Starlink terminali devre dışı kaldı.

SAHADA BİR ANDA KARANLIK

Ukraynalı askerler için o anlar tam anlamıyla kaotikti. İletişim kesildi, Rus birliklerini gözetleyen dronlar işlevsiz kaldı, topçu birlikleri hedef belirlemekte zorlandı. Ukrayna ordusunun üst düzey bir yetkilisine göre, bu kesinti nedeniyle Kherson bölgesindeki Beryslav kasabasında yapılması planlanan kuşatma başarısız oldu. “Kuşatma tamamen durdu. Operasyon çöktü,” dedi yetkili.

“SAVAŞI KENDİ ELLERİNE ALDI”

Reuters’a konuşan kaynaklara göre bu olay, Musk’ın savaş sırasında Starlink kapsama alanını bilinçli şekilde ilk kez sınırlandırdığı an olarak kayıtlara geçti. Bu karar, bazı SpaceX çalışanlarını şoke etti. Hatta bir çalışan, “Musk savaştaki sonucu kendi ellerine aldı” yorumunu yaptı.

Musk, X (eski Twitter) platformunda daha önce “Böyle bir şey yapmayız,” demişti. Ancak Reuters’ın konuştuğu üç farklı kaynağa göre, Musk doğrudan SpaceX mühendisi Michael Nicolls’a bu emri verdi. Nicolls ise ekibine “Bunu yapmak zorundayız” diyerek kararı uygulattı. Starlink kapsama haritasında o anlarda yüzlerce terminalin ışığı söndü.

NEDEN KAPATILDI? NÜKLEER ENDİŞESİ

Kesintinin neden verildiği konusunda net bir açıklama yok. Ancak kaynaklar, Musk’ın Ukrayna’nın askeri ilerlemesinin Rusya’yı nükleer saldırıya sevk edebileceğinden endişe ettiğini belirtti. Reuters’a konuşan eski Beyaz Saray yetkilileri de ABD’li güvenlik yetkililerinin bu endişeleri Musk’la paylaştığını doğruladı.

ABD İLE SESSİZ KRİZ

Kesinti sırasında Ukrayna’dan ABD Savunma Bakanlığı’na yapılan panik dolu aramalara rağmen, Pentagon’dan net bir açıklama gelmedi. Olayın ardından Beyaz Saray veya Pentagon ile Musk arasında bir temas olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Reuters’ın haberi, daha önce Starlink’in Kırım’da devre dışı bırakıldığına dair tartışmalı bir iddianın ardından gelen en ciddi ifşa oldu. Musk, Walter Isaacson’un 2023 tarihli biyografisinde yer alan bu iddiayı yalanlamış, “Zaten o bölgede hiç kapsama yoktu” demişti.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR GÜÇ OYUNU

Ukrayna, şu anda 50 binden fazla Starlink terminaline sahip. Bunların yarısı Polonya tarafından gönderildi. Musk’ın “Starlink olmasaydı Ukrayna devleti ayakta kalamazdı” şeklinde dile getirilen etkisi, savaşta ve devlet altyapısında kendini fazlasıyla hissettiriyor.

Ancak bu güç bazı liderleri tedirgin ediyor. İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Martha Lane Fox, Starlink’in tamamen Musk’ın kontrolünde olmasını “düzenlenmemiş alanlardaki güç yoğunlaşmasının tehlikeli bir örneği” olarak nitelendirdi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise daha açık konuştu: “Musk’ın sözü yetmez. Bağlantıyı kesemeyeceğine ve verilere erişemeyeceğine dair teminat istiyoruz.”

“B” PLANLARI VE KIRILGAN ALTERNATİFLER

Ukrayna, Starlink’e alternatif arayışında olsa da, mevcut sistemin çalışır ve etkili olduğunun farkında. Avrupa’nın uydu projeleriyle ilgilenen Kiev yönetimi, hâlâ en güvenilir seçeneğin Starlink olduğunu kabul ediyor. Reuters’a konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, “Alternatifler zaman ve para istiyor” diyerek mevcut bağımlılığı özetliyor.

Musk ise bu durumu zaman zaman kendi lehine kullanıyor. Mart 2025’te X üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Starlink, Ukrayna ordusunun belkemiğidir. Sistemi kapatsam cephe hattı çöker” demişti.