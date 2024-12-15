Elon Musk'tan şok hamle: Artık tweet görmek için para ödeyeceksiniz!

15 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:03

Elon Musk, X platformunda yeni bir özellik test ediyor. Buna göre, yakında Premium abonelere özel paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımları görebilmek için X'e para ödemek zorunda olacaksınız.

Elon Musk​, Twitter​'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünden bu yana, platformun gelir modelini sürdürebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu çerçevede en büyük hedeflerinden biri, kullanıcıları X Premium abonesi yaparak her ay düzenli bir gelir elde etmek. Ancak bu süreçte atılan bazı adımlar, X'i ücretsiz kullananların, abonelere göre daha dezavantajlı konuma düşmesine neden oldu.

X'TE TWEET GÖRÜNTÜLEMEK DE ÜCRETLİ OLUYOR

Örneğin şu anda xAI'ın yapay zeka sohbet botu Grok'u sınırsız bir şekilde kullanmak için Premium'a abone olmak zorundasınız, aynı şekilde 280 karakterden daha uzun tweetler paylaşmak ve gönderi yayınlayarak para kazanmak için de. Ancak yakında Premium üyesi olmayanlar, X'in en temel özelliğini bile kullanamayabilir: gönderileri görüntülemek.

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Nima Owji, Elon Musk'ın platform için geliştirdiği yeni özelliği ortaya çıkardı. Buna göre, X Premium kullanıcıları, yalnızca diğer Premium abonelerin görebileceği paylaşımlar yapabilecek. Bu paylaşımları ise platformu ücretsiz kullananlar göremeyecekler.

Elon Musk'ın bu kararıyla birlikte X tamamen ücretli hale gelmeyecek olsa da içeriklerin bir kısmını yalnızca ücretli abonelerin erişimine açarak kullanıcılara adeta bir "kapalı kutu" deneyimi sunmuş olacak.

ÖZELLİK KULLANIMA SUNULMADI

X bu yeni özelliği şu anda test ediyor. Bu sebeple genel kullanıma sunulmadı. Çok yakında X'in hem mobil hem de web sürümünde "Premium abonelere özel tweet paylaşma" döneminin başlaması bekleniyor.