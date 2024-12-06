Elon Musk'tan 'tarihin en iyisi' olacak proje! Teknoloji dünyası bunu konuşuyor

06 Aralık 2024 14:44 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:51

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, tarihin en büyük süper bilgisayarını kurmak için harekete geçti. Şirket, Tennessee'deki Colossus süper bilgisayarını en az bir milyon GPU kapasitesine genişleterek bölge tarihindeki en büyük sermaye yatırımını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sadece 200 bin GPU​ ile yetinmeyen Elon Musk​'ın xAI girişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee​'de eyaletinde bulunan Colossus isimli süper bilgisayarını en az bir milyon GPU'ya ev sahipliği yapacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Duyuru, xAI tesisinin inşa edilmesine yardımcı olan Greater Memphis Chamber tarafından düzenlenen bir öğle yemeği sırasında yapıldı.

BÖLGE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SERMAYE YATIRIMI

Chamber, "Şirket, Memphis'in yapay zekanın küresel merkez üssü haline gelmesi için zemin hazırlıyor. Halihazırda devam etmekte olan genişleme, bölge tarihindeki en büyük sermaye yatırımına işaret eden en az bir milyon Grafik İşlem Birimi (GPU) içerecek" ifadelerini kullandı.

Chamber net bir zaman dilimi vermedi. Ancak xAI GPU'ları muhtemelen bu yaz Colossus'un ilk aşamasına 100.000 H100 kart tedarik eden Nvidia'dan satın alacak. Normalde şirketlerin bir süper bilgisayar inşa etmesi yıllar alır, fakat Elon Musk'ın ekibi GPU'ları yaklaşık dört ay içinde çalışan bir süper bilgisayara monte etti.

Şirket o zamandan beri Colossus'u 200 bin Nvidia H100 ve H200 GPU'ya genişletti ve önümüzdeki yaza kadar 300 bin GPU'ya ulaşmayı hedefliyor. Duyuru, Musk'ın rakiplerini geride bırakacak ileri düzey yapay zeka programları oluşturmak için ne kadar büyük bir çaba harcadığını gözler önüne seriyor.

XAI SOHBET BOTU GROK'UN UYGULAMASI ÇIKACAK

xAI tarafından geliştirilen Grok adlı sohbet botu, görüntü üretebiliyor ve bilgisayar kodu yazabiliyor. Grok, şu anda çoğunlukla X Premium abonelerine sunuluyor olsa da xAI'ın, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacak bağımsız bir tüketici uygulaması çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor.

Wall Street Journal, Musk'ın "rakiplerinden daha hızlı veri merkezleri inşa etmeye kafayı takmış olduğunu" belirtti. Meta, OpenAI ve Microsoft gibi diğer şirketler de Nvidia'nın en yeni GPU'larından büyük miktarlarda satın aldı. Ocak ayında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin bu yılın sonuna kadar "yaklaşık 600 bin H100 eşdeğeri bilgi işleme" sahip olacağını öngördüğünü ifade etti.