Elon Musk'tan Tesla Semi açıklaması: Türkiye satışı için beklentiler arttı

16 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:19

Elon Musk, Tesla Semi'nin Avrupa pazarına açılacağını ve Berlin Gigafactory'de üretilebileceğini açıkladı. Elektrikli kamyonun satışı ABD pazarıyla sınırlı olmayacak. Peki Tesla Semi, Türkiye'ye de gelecek mi?

Tesla​'nın 2017 yılında tanıttığı ve uzun bir bekleyişin ardından 2022'nin sonlarında sınırlı üretime geçtiği elektrikli kamyon modeli Tesla Semi, Elon Musk​'ın açıklamalarına göre küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Başlangıçta 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ancak çeşitli ertelemelerle geciken Tesla Semi, 2025 yılı sonunda geniş çaplı seri üretime geçecek ve 2026'da çok daha ulaşılabilir bir hale gelecek.

TESLA SEMI, KÜRESEL PAZARA AÇILIYOR

2023 Ekim ayında 70 adet üretilen araç, PepsiCo gibi büyük firmalara teslim edilmişti. Bununla birlikte, sınırlı üretim kapasitesi, Tesla'nın henüz en az sayıda ürettiği araç olan Semi'nin, geniş çaplı üretime geçmesiyle hızla artacak. Üretimin ise hem ABD'deki Gigafactory Nevada fabrikasında hem de yeni bir üretim alanında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE SATIŞI DE İHTİMALLER ARASINDA

Elon Musk, yaptığı açıklamada Tesla Semi'nin ilerleyen yıllarda Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikada da üretilebileceğini belirtti. Berlin Gigafactory'de üretim yapılması durumunda, Tesla Semi Avrupa pazarına resmen girmiş olacak. Beklentiler, aracın Türkiye pazarında da satışa sunulacağı yönünde.

TESLA SEMI KAMYONETİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrikli kamyon Tesla Semi, arka aksa yerleştirilen bağımsız üç motorla güç sağlıyor. Boş durumdayken 0'dan 100 km/sa hıza sadece 5 saniyede ulaşabiliyor. Yüklü haldeyken ise bu hızlanmayı 20 saniyede tamamlayabiliyor.

"Regen" sistemi sayesinde fren pedalına basma gereksinimini azaltan modelin, 480 km ve 800 km menzil sunan iki farklı batarya seçeneği mevcut. Üç yıl içerisinde 200 bin dolara kadar yakıt tasarrufu sağlayacağı vaat edilen kamyon, özellikle büyük firmaların ilgi odağı halinde bulunuyor.