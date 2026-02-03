Elon Musk’tan trilyon dolarlık halka arz hamlesi

SpaceX’in xAI’yi satın almasıyla Elon Musk, yapay zekâ ve uzay teknolojilerini aynı potada buluşturuyor. Piyasalar, bu dev birleşmenin 1 trilyon doları aşan bir değerleme ve tarihin en büyük halka arzlarından biriyle sonuçlanabileceğini konuşuyor.

Elon Musk, uzun süredir işaretlerini verdiği büyük hamlelerinden birini daha hayata geçirdi. Uzaydaki veri merkezleriyle desteklenen gelişmiş yapay zekâ vizyonunu bir adım ileri taşıyan Musk, SpaceX’in xAI’yi satın aldığını duyurdu. İşleme atfedilen yaklaşık 250 milyar dolarlık değer, xAI’nin kısa süre önce tamamladığı 20 milyar dolarlık finansman turu sonrası ortaya çıkan 230 milyar dolarlık değerlemeyle büyük ölçüde örtüşüyor.