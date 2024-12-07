Elon Musk'tan X kullanıcılarına sürpriz: 130 liralık premium özellik artık bedava!

07 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:45

Elon Musk'ın ChatGPT, Gemini ve Claude'a rakip olarak çıkardığı Grok sohbet botu, X kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Normalde aylık 130 TL'lik X Premium aboneliği kapsamında sunulan bot, artık beş kuruş vermeden kullanılabilecek. Ancak sınırlamalar var!

X kullanıcılarına bir iyi bir kötü haber: Elon Musk Grok'u bedava yapıyor ama bir şart var

X kullanıcılarına bir iyi bir kötü haber: Elon Musk Grok'u bedava yapıyor ama bir şart var

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın geliştirdiği sohbet botu Grok, X platformunda tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu. Önceden yalnızca X Premium abonelerinin erişebildiği Grok, geçtiğimiz aylarda birkaç ülkede test amaçlı ücretsiz hale getirilmişti. Test sürecinin tamamlanmasının ardından, chatbot herkesin kullanımına açıldı.

GROK ÜCRETSİZ SÜRÜMÜ, SINIRLAMALARA TABİ

Grok'un ücretsiz sürümü, Premium kullanıcıların eriştiği aynı yapay zeka modeli olan Grok-2 ile çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, Grok'un en büyük gelgellerinden biri olan "Eğlence Modu" özelliğini de kullanabiliyor. Daha keskin, kışkırtıcı ve esprili yanıtlar üretebilme kabiliyeti olan Eğlence Modu'nun yanında ayrıca görüntü oluşturma özelliği de ücretsiz sürümde mevcut.

Ancak ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar bulunuyor:

Kullanıcılar her 2 saatte yalnızca 10 görüntü oluşturabiliyor.

Günlük yalnızca 3 görüntü analiz edilebiliyor. Daha fazla içerik oluşturmak veya analiz etmek isteyen kullanıcıların X Premium aboneliği satın alması gerekiyor.

Her ne kadar Grok ücretsiz olmuş olsa da bu sınırlamalar, kullananların hevesini kursağında bırakabilir. Öte yandan kısıtlamalar, Grok'un ChatGPT, Claude veya Gemini gibi rakiplerine karşı kullanıcı çekmekte zorlanmasına da neden olabilir.