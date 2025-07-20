Elon Musk’tan yeni hamle: Bebek Grok geliyor

Grok’un verdiği bazı uygunsuz ve küfürlü yanıtlar, Türkiye dahil birçok ülkede tartışmalara yol açmıştı. Özellikle antisemitik ifadeler ve hakaret içeren yorumlar nedeniyle Musk’ın sahibi olduğu X platformu üzerindeki bu yapay zeka, büyük eleştiri almıştı. Şirket bazı güncellemeler yapsa da, Grok’un yanıtlarında belirgin bir iyileşme görülmemişti.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ NESİL YAPAY ZEKA

Tüm bu gelişmelerin ardından Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuk dostu içeriklere adanmış bir uygulama olan Baby Grok’u yapacağız” diyerek yeni projeyi duyurdu. Bu açıklama, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıracak gibi duruyor.

GOOGLE DA BENZER BİR ADIM ATIYOR

Musk’ın açıklaması, Google’ın çocuklar için özel bir Gemini uygulaması geliştirdiğini duyurmasından hemen sonra geldi. Mint’in haberine göre Google, bu yeni yapay zekayı çocuklara ödevlerinde yardımcı olmak, soruları yanıtlamak ve hikâyeler oluşturmak amacıyla tasarlıyor.

Ayrıca ebeveynlerin, “Family Link” uygulamasıyla çocuklarının Gemini erişimini kontrol edebileceği belirtildi. Google, çocuklara özel bu uygulamada reklam olmayacağının ve veri toplanmayacağının da altını çizdi. Amaç net: Öğrenmeye ve yaratıcılığa odaklı, güvenli bir yapay zeka deneyimi sunmak.

