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 | Berrak Arıcan

Elon Musk’tan yeni hamle: Bebek Grok geliyor

Yapay zeka destekli Grok uygulamasıyla sık sık gündeme gelen Elon Musk, bu kez çocuklara özel bir versiyon üzerinde çalıştıklarını duyurdu. “Bebek Grok” adı verilen yeni uygulama, çocuk dostu içeriklere odaklanacak.

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Elon Musk’tan yeni hamle: Bebek Grok geliyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 13:51

Grok’un verdiği bazı uygunsuz ve küfürlü yanıtlar, Türkiye dahil birçok ülkede tartışmalara yol açmıştı. Özellikle antisemitik ifadeler ve hakaret içeren yorumlar nedeniyle Musk’ın sahibi olduğu X platformu üzerindeki bu yapay zeka, büyük eleştiri almıştı. Şirket bazı güncellemeler yapsa da, Grok’un yanıtlarında belirgin bir iyileşme görülmemişti.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ NESİL YAPAY ZEKA

Tüm bu gelişmelerin ardından , X hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuk dostu içeriklere adanmış bir uygulama olan Baby Grok’u yapacağız” diyerek yeni projeyi duyurdu. Bu açıklama, yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıracak gibi duruyor.

Elon Musk’tan yeni hamle: Bebek Grok geliyor

GOOGLE DA BENZER BİR ADIM ATIYOR

Musk’ın açıklaması, ’ın için özel bir Gemini uygulaması geliştirdiğini duyurmasından hemen sonra geldi. Mint’in haberine göre Google, bu yeni yapay zekayı çocuklara ödevlerinde yardımcı olmak, soruları yanıtlamak ve hikâyeler oluşturmak amacıyla tasarlıyor.
Ayrıca ebeveynlerin, “Family Link” uygulamasıyla çocuklarının Gemini erişimini kontrol edebileceği belirtildi. Google, çocuklara özel bu uygulamada reklam olmayacağının ve veri toplanmayacağının da altını çizdi. Amaç net: Öğrenmeye ve yaratıcılığa odaklı, güvenli bir yapay zeka deneyimi sunmak.

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ETİKETLER
#google
#çocuklar
#güvenlik
#yapay-zeka
#Elon Musk
#Eğitim
#Teknoloji
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