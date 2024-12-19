Elon Musk'un Trump ortaklığı yara aldı: Tesla hisseleri çakıldı!

19 Aralık 2024 10:26 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:26

Elon Musk’ın Tesla’sı, Çarşamba günü yüzde 8’den fazla değer kaybetti. Trump yönetiminde görev alması beklenen Musk’a halkın desteği düşük kalırken, şirket SEC soruşturması ve satış baskısıyla karşı karşıya.

Tesla​, Çarşamba günü borsada yüzde 8'den fazla değer kaybederek yatırımcıları şoke etti. Bu düşüş, Trump’ın seçim​ zaferinden önceki dönemdeki en büyük kayıp olarak kayda geçti. Tesla'nın bu sarsıcı değer kaybı, teknoloji hisselerinin genel düşüşüyle paralel ilerledi. Nasdaq endeksi de aynı gün yüzde 3,6 oranında gerileyerek yılın en kötü ikinci performansını sergiledi.

RALLİ YERİNİ DÜŞÜŞE BIRAKTI

Tesla hisseleri, son altı haftada yüzde 75 gibi dikkat çekici bir yükselişle rekor seviyelere ulaşmıştı. 11 Aralık'ta zirveye çıkan hisseler, yatırımcıların dikkatini çekerken Barclays analistleri, bu rallinin piyasa değerinden kopuk olduğunu ve yatırımcıların kafasını karıştırdığını belirtti. Çarşamba günü yaşanan sert düşüş, bu hızlı yükselişin ardından geldi.

MUSK VE TRUMP​ ORTAKLIĞI

Tesla CEO’su Elon Musk, Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Federal Seçim Komisyonu raporlarına göre Musk, Trump’ın kampanyasına tam 277 milyon dolar bağışta bulundu. Musk’ın, Trump yönetiminde kurulması planlanan "Devlet Verimliliği Departmanı"nın başına geçmesi bekleniyor. Bu görevin, Musk’ın federal düzenlemeler ve bütçe politikaları üzerinde etkili olmasına olanak sağlayacağı düşünülüyor.

YENİ HEDEF: OTONOM ARAÇLAR İÇİN ONAY SÜRECİ

Musk, Tesla’nın otonom araçları için federal bir onay süreci oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Ancak şu an için Tesla, rakibi Waymo gibi ücretli robotaksi hizmetleri sunamıyor. Waymo, 2024 yılı için 4 milyondan fazla robotaksi yolculuğu planladığını duyurdu.

HALK MUSK'A SICAK BAKMIYOR

ABD’de yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 53’ünün Musk’ın Trump yönetiminde önemli bir rol almasını istemediğini ortaya koydu. Kadınların yalnızca yüzde 31’i bu fikri desteklerken, Demokratlar arasında bu oran sadece yüzde 5’te kaldı.

TESLA'NIN GELECEĞİ NE OLACAK?

Tesla’nın Cybertruck teslimatları Kasım 2023’te başlamış olsa da, şirket yeni bir ürün gamı sunma konusunda yavaş kaldı. Tesla, elektrikli araç satışlarını artırmak için yüzde 0 faiz gibi teşviklere yönelmiş durumda. Öte yandan, şirketin SEC ile yaşadığı hukuki süreçler de Musk’ın üzerindeki baskıyı artırıyor.