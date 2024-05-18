Emniyetteki biyometrik verilere 'milli yazılım' kalkanı: Ülke genelinde devreye alındı

18 May 2024 10:00 - Güncelleme : 18 May 2024 10:00

HAVELSAN tarafından yerli ve milli olarak olarak geliştirilen, BİYOTEKSEN ürünü Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde devreye alındı.

İlk olarak 26 Mart 2021 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanan yerli parmak izi tanıma sistemi, 7 Ocak 2022 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ülkede faaliyete sokulmuştu.

EMNİYET VE JANDARMADA DA KULLANILACAK

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında daha sonra olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit edebilen yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara başlandı.

Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken, gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.

BİYOMETRİK VERİLERDE MİLLİ YAZILIMIN ÖNEMİ

Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Ulusal Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. Böylece yerli ve milli biyometrik sistemler geliştirilirken bir yandan da verilerin milli güvenliği teminat altına alındı.

Geliştirilen milli biyometrik sistemleri yurt içinde ve dışında hayata geçirmek amacıyla HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kuruldu.