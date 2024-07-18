Emojisiz yapamayanlara müjde: Android telefonlara 7 yeni simge geliyor

18 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:24

Gerek WhatsApp gibi çevrim içi mesajlaşma uygulamalarında gerekse SMS gibi geleneksel mesajlaşma hizmetlerini kullanırken olsun, emoji kullanmadan yapamıyorsanız Google'dan size güzel bir haber geldi.

Şirket internet sitesinden paylaştığı blog yazısında, Unicode 16.0 standardı kapsamında Android akıllı telefon ve tabletlere gelecek 7 yeni emojiyi duyurdu. Yeni emojilerin tamamı 2025 Mart ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

ANDROID TELEFONLARA YENİ EMOJİLER MART 2025'TE EKLENECEK

Yeni emojiler arasında en dikkat çekeni, göz altı torbaları şişmiş mutsuz bir yüz emojisi olarak karşımıza çıkıyor. Şekline şemailine bakılırsa kullanıcılar çok uykusunun geldiğini veya yorgun olup takati kalmadığını anlatmak için bu simgeyi kullanabilecek.

Diğer 6 emoji ise şöyle; parmak izi, kuru ağaç, arp, sıçramış su, kürek ve bitki kökü.

IPHONE'A DA YENİ EMOJİLER GELİYOR

Android cihazların yanı sıra iPhone'lara da yeni emojiler gelecek. Yine aynı Unicode 16.0 standardı kapsamında bitki kökü, parmak izi, sıçramış boya, yapraksız ağaç, arp, kürek ve Sarp bayrağı emojisi önümüzdeki yıl Apple cihazlara eklenecek.