En büyük ve en parlak Süper Ay geldi çattı! Süper Ay nerede ve ne zaman görülür?

17 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:03

2024 yılının en büyük ve en parlak Süper Ay olayı, 17 Ekim tarihinde Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya (perigee) gelmesiyle gerçekleşmeye başladı. Ay'ın her zamankinden daha büyük ve parlak göründüğü bu gök olayı, dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Peki Süper Ay Türkiye'de nerede ve nasıl izlenir?

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2024 yılının en büyük ve en parlak "Süper Ay​" olayı geldi çattı. Ay, bu dönemde her zamankinden çok daha büyük ve parlak bir şekilde gözlemlenebilecek. Gökyüzü tutkunları, doğal uydumuzu tüm ihtişamıyla görebilecekleri bu ana tanıklık etme fırsatı yakalayacak. Peki Süper Ay nedir? Süper Ay ne zaman ve nereden izlenir?

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, Ay'ın Dünya​'ya en yakın olduğu konumda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ay bazı dönemlerde Dünya'ya daha yakın, bazı dönemlerde ise daha uzak konumlarda bulunuyor. Dünya'ya en yakın olduğu noktaya "perigee" deniyor ve bu noktada Ay, normalden çok daha büyük ve parlak görünüyor. İşte bu özel an, "Süper Ay" olarak isimlendiriliyor.

DÜNYA İLE AY ARASINDAKİ MESAFE EN YAKIN SEVİYEDE

Genellikle Ay ile Dünya arasındaki mesafe ortalama 384 bin kilometre civarında. Ancak 17 Ekim Süper Ay olayında bu mesafe 357 bin kilometreye kadar geriledi. Bu da Ay’ın gökyüzünde parlak ve büyük bir şekilde görünmesine yol açtı. Ay'ın bu görüntüsünü izlemek için ise önümüzde sadece birkaç gün kaldı.

Ay ile Dünya arasındaki mesafenin yeniden artması ve 360 bin kilometrenin üzerine çıkmasıyla, Süper Ay etkisi azalacak. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Süper Ay'ın cuma sabahına kadar görüneceğini söyledi. Yani izlemek için az da olsa vaktiniz var. Peki Süper Ay nerede görülür?

17 EKİM SÜPER AY NEREDE İZLENİR?

Takımyıldızlar ve meteor yağmurlarının aksine, Süper Ay Dünya'nın hemen hemen her yerinden görülebiliyor. Chamberlin Gözlemevi Müdürü Jennifer L. Hoffman, Süper Ay'ı şehirde yaşayan insanların bile gözlemleyebileceğini belirtti, "Görmek gerçekten çok kolay. Özel bir ekipmana ihtiyacınız yok" dedi.

SÜPER AY TÜRKİYE​ SEMALARINDA OLACAK MI?

Süper Ay, 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Türkiye'de gözlemlenebilir oldu. Ancak gündüz saatlerine denk gelmesi sebebi ile Türkiye'de gün batımından sonra Süper Ay gözlemlenebileceği ifade ediliyor.