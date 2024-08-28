En çok kullanılan PC işletim sistemleri açıklandı: Birinci şaşırtmadı

28 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:57

Teknoloji hızla ilerliyor. PC işletim sistemleri de sürekli olarak değişiyor ve bu alandaki rekabet giderek kızışıyor. Windows, macOS, Linux ve Chrome OS gibi çeşitli yazılımlar, kullanıcılar arasında farklı tercihlere ve kullanım alışkanlıklarına göre yaygınlık kazanıyor. Statcounter, hangi işletim sistemlerinin global çapta en çok tercih edildiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Temmuz 2024 itibarıyla PC'ler için geliştirilen işletim sistemlerinin küresel pazar payını detaylı bir şekilde inceledi. Paylaşılan raporla, hangi seçeneklerin kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi gördüğü de netleşmiş oldu.

WINDOWS, İŞLETİM SİSTEMİ PAZARINDA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Verilere göre, dünya genelindeki kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Windows'u tercih etmeye devam ediyor. Yüzde 72,1'lik bir kullanım oranıyla zirvede yer alan Windows'u ise Apple'ın macOS işletim sistemi yüzde 14,92'lik payıyla takip etmekte.

Bu iki devin arkasında, kullanım oranı yüzde 7,13 olan "işletim sistemi bilinmeyen cihazlar" geliyor. Açık kaynak kodlu Linux, yüzde 4,44 ile dördüncü sırada yer alırken, Google'ın Chrome OS'u yüzde 1,41 ile listenin son sırasında kendine yer buldu.

Bu sonuçlar doğrultusunda, Windows'un PC işletim sistemleri arasında sadece popüler bir seçenek olmadığı, aynı zamanda masaüstü bilgisayarlar dünyasında rakipsiz olduğu da değerlendiriliyor.