En çok satan akıllı telefon listesinde zirve değişmedi!

08 May 2024 13:03 - Güncelleme : 08 May 2024 13:03

Pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapor, Apple'ın iPhone 15 Pro Max akıllı telefonunun 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan model olduğunu ve aynı dönemde Apple'ın satış değerinin yarısından fazlasını elde ettiğini ortaya koyuyor.

Dikkat çekici bir şekilde, ilk beş akıllı telefondan dördü Apple'ın en son ürün serisinden çıkan ve pazardaki hakimiyetini sağlamlaştıran cihazlar olarak karşımızda duruyor. Ayrıca ilk 10'da yer alan tüm telefonların 5G özellikli olması da bir ilk olarak gözler önüne seriliyor.

APPLE İKİ YILDIR ZİRVEDE

Counterpoint'e göre Apple, 2023'ün ilk çeyreğinde iPhone 14 modeliyle zirvede yer alıyordu. Bu yıl iPhone 15 Pro Max cihazı birinciliği elde etti.

iPhone 15 Pro Max'ten sonra en çok satan ikinci akıllı telefon iPhone 15 olurken, iPhone 15 Pro üçüncü iPhone 14 de dördüncü sıralarda kendine yer edinmeyi başardılar.

EN ÇOK SATAN ANDROID'DE SAMSUNG LİDER

Android ekosistemine baktığımızda, en çok satan akıllı telefon modeli Galaxy S24 Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ardından Galaxy A15 5G gelirken, Galaxy A54 de yedinci sırada yer alıyor. Kıl payı farkla Galaxy S24, sekizinci sırayı iPhone 15 Plus'a kaptırmış.