En çok satan akıllı telefonlar açıklandı

Counterpoint Research’ün 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon satış raporu yayınlandı ve tablo aslında pek de şaşırtıcı değil: Apple’ın iPhone 16 modeli, çeyreğin en çok satan telefonu oldu.
Yeni iPhone 17 serisi piyasaya çıkmış olsa da, iPhone 16 özellikle Hindistan'da yılbaşı dönemine yaklaşırken artan talep sayesinde satışları adeta sırtladı. Raporda ayrıca Japonya pazarında da dikkate değer bir toparlanma yaşandığı vurgulanıyor. Zaten IDC'nin önceki raporları, Apple'ın Ekim–Kasım 2025 döneminde Çin'de iPhone 17 serisi sayesinde liderliğe yükseldiğini gösteriyordu; dolayısıyla bu tablo sürpriz sayılmaz.
Apple ve Samsung'un toplamda beşer modelle ilk 10'a girmesi ise küresel pazarın hâlâ iki dev arasında ne kadar sıkıştığını gözler önüne seriyor. Bu, listenin ilk kez iki şirket arasında eşit dağıldığı çeyrek olması açısından da dikkat çekici.
Samsung’un listedeki konumu, şirketin orta segmentte ne kadar güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Galaxy A16 5G, çeyreğin en çok satan Android modeli olmayı başardı. Uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgideki artışın bunda büyük payı var.
A36 ve A56 gibi diğer A serisi modelleri de iyi performans gösterdi. Samsung’un bu cihazlara Best Face ve Nightography gibi Galaxy AI özelliklerini getirmesi, daha hızlı şarj ve uzun yazılım desteğiyle birleşince orta sınıf telefonların cazibesi iyice arttı. Yani tüketici artık uygun fiyata neredeyse amiral gemisi tadında bir deneyim alabiliyor.
Samsung’un 5G desteklemeyen Galaxy A16 4G ve A06 modelleri de özellikle gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir satış ivmesi yakalamış durumda. Bu cihazların satışlarının yarıdan fazlası bu bölgelerden geliyor.
Ayrıca şirketin Galaxy A17 modeli, 3. çeyrekte yapılan tanıtımların etkisiyle oldukça iyi bir satış performansı sergiledi.
Buna karşın, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra listede kendine yer bulamadı. Tüketicilerin şimdiden S26 serisini beklemeye başlamış olabileceği düşünülüyor. Bakalım 2026’nın ilk çeyrek raporlarında tablo değişecek mi?
