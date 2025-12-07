Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok satan akıllı telefonlar açıklandı

Aralık 07, 2025 13:30
1
Samsung iPhone

Counterpoint Research’ün 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon satış raporu yayınlandı ve tablo aslında pek de şaşırtıcı değil: Apple’ın iPhone 16 modeli, çeyreğin en çok satan telefonu oldu.

2

Yeni iPhone 17 serisi piyasaya çıkmış olsa da, iPhone 16 özellikle Hindistan'da yılbaşı dönemine yaklaşırken artan talep sayesinde satışları adeta sırtladı. Raporda ayrıca Japonya pazarında da dikkate değer bir toparlanma yaşandığı vurgulanıyor. Zaten IDC'nin önceki raporları, Apple'ın Ekim–Kasım 2025 döneminde Çin'de iPhone 17 serisi sayesinde liderliğe yükseldiğini gösteriyordu; dolayısıyla bu tablo sürpriz sayılmaz.

3

Apple ve Samsung'un toplamda beşer modelle ilk 10'a girmesi ise küresel pazarın hâlâ iki dev arasında ne kadar sıkıştığını gözler önüne seriyor. Bu, listenin ilk kez iki şirket arasında eşit dağıldığı çeyrek olması açısından da dikkat çekici.

4

SAMSUNG CEPHESİNDE YILDIZ: GALAXY A16 5G

Samsung’un listedeki konumu, şirketin orta segmentte ne kadar güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Galaxy A16 5G, çeyreğin en çok satan Android modeli olmayı başardı. Uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgideki artışın bunda büyük payı var.

A36 ve A56 gibi diğer A serisi modelleri de iyi performans gösterdi. Samsung’un bu cihazlara Best Face ve Nightography gibi Galaxy AI özelliklerini getirmesi, daha hızlı şarj ve uzun yazılım desteğiyle birleşince orta sınıf telefonların cazibesi iyice arttı. Yani tüketici artık uygun fiyata neredeyse amiral gemisi tadında bir deneyim alabiliyor.

5

S25 ULTRA LİSTEDE YOK

Samsung’un 5G desteklemeyen Galaxy A16 4G ve A06 modelleri de özellikle gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir satış ivmesi yakalamış durumda. Bu cihazların satışlarının yarıdan fazlası bu bölgelerden geliyor.

Ayrıca şirketin Galaxy A17 modeli, 3. çeyrekte yapılan tanıtımların etkisiyle oldukça iyi bir satış performansı sergiledi.

Buna karşın, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra listede kendine yer bulamadı. Tüketicilerin şimdiden S26 serisini beklemeye başlamış olabileceği düşünülüyor. Bakalım 2026’nın ilk çeyrek raporlarında tablo değişecek mi?

6

2025 – 3. ÇEYREK: EN ÇOK SATAN TELEFONLAR

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16e

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A16 4G

Apple iPhone 17 Pro Max

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.