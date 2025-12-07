En çok satan akıllı telefonlar açıklandı

SAMSUNG CEPHESİNDE YILDIZ: GALAXY A16 5G

Samsung’un listedeki konumu, şirketin orta segmentte ne kadar güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Galaxy A16 5G, çeyreğin en çok satan Android modeli olmayı başardı. Uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgideki artışın bunda büyük payı var.

A36 ve A56 gibi diğer A serisi modelleri de iyi performans gösterdi. Samsung’un bu cihazlara Best Face ve Nightography gibi Galaxy AI özelliklerini getirmesi, daha hızlı şarj ve uzun yazılım desteğiyle birleşince orta sınıf telefonların cazibesi iyice arttı. Yani tüketici artık uygun fiyata neredeyse amiral gemisi tadında bir deneyim alabiliyor.