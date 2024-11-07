En çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu! Sene değişti, lider aynı

07 Kasım 2024 22:52 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 23:17

Yılın son aylarına girerken, yılın en popüler akıllı telefon modellerine dair güncellenmiş satış verileri de yayınlandı. Listenin ilk sırasında iPhone 15 yer aldı.

Counterpoint Research’in yayımladığı son rapora göre, dünya genelinde en çok satış yapan marka Apple​ olurken, en fazla satılan telefon modeli iPhone 15​ olarak belirlendi. iPhone 15’in ardından en çok tercih edilen modeller iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro oldu.

Android kategorisinde ise liderliği Samsung​ elinde tutuyor. Samsung’un en çok satan cihazları sırasıyla şöyle sıralanıyor: Samsung Galaxy A15 4G, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A35 5G ve Samsung Galaxy A05.

SENE DEĞİŞTİ, LİDER AYNI!

Listenin sekizinci sırasında iPhone 14 yer alırken, dokuzuncu sırada Redmi 13C 4G, Son sırada ise Samsung Galaxy S24 yer alıyor.

2024 yılının üçüncü çeyreğine göre en çok satan akıllı telefonlar ve geçen yılın aynı döneminde en çok satan telefonlar şu şekilde: