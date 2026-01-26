En çok X (Twitter) kullanıcısı olan 10 ülke belli oldu! Türkiye pek çok bölgeyi geride bıraktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya platformu denildiğinde akla gelen ilk mecralardan biri olan X (eski adıyla Twitter), kullanıcı verileriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki platformun hangi ülkelerde ne kadar ağırlığı olduğu, World Population Review tarafından paylaşılan son istatistiklerle birlikte gün yüzüne çıktı.