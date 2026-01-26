En çok X (Twitter) kullanıcısı olan 10 ülke belli oldu! Türkiye pek çok bölgeyi geride bıraktı

Sosyal medya platformu denildiğinde akla gelen ilk mecralardan biri olan X (eski adıyla Twitter), kullanıcı verileriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki platformun hangi ülkelerde ne kadar ağırlığı olduğu, World Population Review tarafından paylaşılan son istatistiklerle birlikte gün yüzüne çıktı.