En eski mesajlaşma uygulamalarından ICQ kapatılıyor

25 May 2024 10:06 - Güncelleme : 25 May 2024 10:07

1996 yılında piyasaya sunulan anlık mesajlaşma uygulaması ICQ kapatılıyor. Şirket internet sitesinde yaptığı açıklama ile platformun haziran ayında çalışmayı durduracağını duyurdu.

ICQ, 26 HAZİRAN'DA KAPANIYOR

Günümüzde WhatsApp neyse, 2000'lerin başında ICQ oydu. Açılımı "I Seek You (Seni Arıyorum)" olan ICQ, eskisi kadar popüler olmasa da varlığını sürdürüyordu. 26 Haziran'dan itibaren kullanıcıları, çatı şirket VK'nın mesajlaşma uygulamasına yönlendirilecek.

ICQ, AOL tarafından 1998 yılında 407 milyon dolara satın alınmadan önce Mirabilis şirketinde geliştirilmişti.

2010 YILINDA RUSLARA SATILMIŞTI

AOL'nin kendi anlık mesajlaşma uygulamasından birkaç ay önce piyasaya sürülen ICQ'nun 2001'de 100 milyon kayıtlı kullanıcısı vardı. Ancak zamanla rakip anlık mesajlaşma programları ve akıllı telefon sohbet uygulamalarına yenik düştü. 2010 yılında VK, ICQ'yu yeniden canlandırmak amacıyla satın aldı çünkü Rusya'da oldukça popülerdi.

VK, ICQ'nun mobil versiyonlarını piyasaya sürmüştü ve bu da kullanıcı tabanının kısa süreli büyümesini sağlamıştı ancak bu büyüme çok sürmedi. Uygulama yıllardır güncellenmiyor ve hem Apple App Store hem de Google Play Store'dan kaldırılmış durumda.