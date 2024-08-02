En güçlü Android telefonlar: Temmuz ayının performans sıralaması belli oldu

02 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:02

Teknoloji dünyasında her ay merakla beklenen Android amiral gemisi performans listesi, temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için büyük bir önem taşıyan bu liste, en güçlü ve en hızlı cihazların hangileri olduğunu gözler önüne sermekte.

Temmuz ayının sonuçları, tasarımları ve performanslarıyla dikkat çeken cihazları içeriyor. Ayrıca yalnızca Çin pazarına özel olan telefonları içerdiğini belirtelim. AnTuTu, her ay global ve Çin olmak üzere listeyi iki farklı şekilde yayınlıyor. Bu ayın global listesi henüz gelmedi.

EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

Mobil cihazların performansını belirlemek için kullanılan kriterler arasında işlemci hızı, RAM kapasitesi, grafik performansı ve pil ömrü gibi pek çok faktör bulunmakta.

Bu unsurlar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen ve cihazların performansını ortaya koyan önemli ölçütler olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayının listesi, bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı. İşte Temmuz 2024 Android amiral gemisi performans listesi:

Red Magic 9S Pro+

OnePlus Ace 3 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Asus ROG 8 Pro

vivo X100 Ultra

iQOO Neo9S Pro

iQOO Neo9 Pro

vivo X100 Pro

vivo X100

Red Magic 9S Pro+, temmuz ayında 2 milyon 182 bin 401 puan alarak zirveye yerleşti. Haziran ayında piyasaya sunulan OnePlus Ace 3 Pro, 2 milyon 103 bin 450 puanla ikinciliğe oturdu. Üçüncü sırada ise Redmi K70 Extreme Edition, 2 milyon 98 bin 23 puan aldı.