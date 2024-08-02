En güçlü Android telefonlar: Temmuz ayının performans sıralaması belli oldu
Temmuz ayının Android amiral gemisi performans listesi açıklandı. Piyasadaki telefonların performansını test eden AnTuTu platformu, en güçlü 10 Android telefonu açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü telefonu.
Teknoloji dünyasında her ay merakla beklenen Android amiral gemisi performans listesi, temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için büyük bir önem taşıyan bu liste, en güçlü ve en hızlı cihazların hangileri olduğunu gözler önüne sermekte.
Temmuz ayının sonuçları, tasarımları ve performanslarıyla dikkat çeken cihazları içeriyor. Ayrıca yalnızca Çin pazarına özel olan telefonları içerdiğini belirtelim. AnTuTu, her ay global ve Çin olmak üzere listeyi iki farklı şekilde yayınlıyor. Bu ayın global listesi henüz gelmedi.
EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR
Mobil cihazların performansını belirlemek için kullanılan kriterler arasında işlemci hızı, RAM kapasitesi, grafik performansı ve pil ömrü gibi pek çok faktör bulunmakta.
Bu unsurlar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen ve cihazların performansını ortaya koyan önemli ölçütler olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayının listesi, bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlandı. İşte Temmuz 2024 Android amiral gemisi performans listesi:
- Red Magic 9S Pro+
- OnePlus Ace 3 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Asus ROG 8 Pro
- vivo X100 Ultra
- iQOO Neo9S Pro
- iQOO Neo9 Pro
- vivo X100 Pro
- vivo X100
Red Magic 9S Pro+, temmuz ayında 2 milyon 182 bin 401 puan alarak zirveye yerleşti. Haziran ayında piyasaya sunulan OnePlus Ace 3 Pro, 2 milyon 103 bin 450 puanla ikinciliğe oturdu. Üçüncü sırada ise Redmi K70 Extreme Edition, 2 milyon 98 bin 23 puan aldı.