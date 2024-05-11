En güçlü MacBook'u bile geçti! iPad Pro'nun M4 işlemcisi performans testinde

11 May 2024 14:57 - Güncelleme : 11 May 2024 14:58

Apple yeni iPad Pro modelinde M4 işlemcisini kullanarak, tarihinde ilk kez M serisi bir çipini Mac'ler yerine iPad'leriyle tanıtmış ve bu da teknoloji meraklıları için bir sürpriz olmuştu.

Elbette M4'ü salı günü düzenlenen etkinlikte tanıtılan ürünler arasında öne çıkaran tek ayrıntı bu değil. Yeni iPad Pro henüz alıcılara ulaşmamış olsa da Geekbench'te yapılan performans, ikinci nesil 3nm'lik bu yonganın ne kadar güçlü olduğunu anlamamızı sağladı.

TEK ÇEKİRDEKTE M3 MAX'İ BİLE GEÇTİ

MacRumors'un aktardığına göre M4 çipinin 10 çekirdekli varyantı, ortalama 3 bin 695 tek çekirdek puanı ve ortalama 14 bin 550 çok çekirdek puanı elde etti.

Tek çekirdek performansı söz konusu olduğunda M4, M3 Max işlemcili MacBook Pro'dan daha hızlı (şu anda satın alınabilecek en güçlü Apple dizüstü bilgisayar) olurken, çok çekirdek performansında da M2 Max çipiyle kafa kafaya gitti.

M4 VS. DİĞER APPLE ÇİPLERİ

Rakamları Apple'ın diğer çipleriyle karşılaştırdığımızda ortaya şu sonuçlar çıktı: (soldaki tek çekirdek, sağdaki çok çekirdek)

- M4: 3,695 - 14,550

- A17 Pro: 2,908 - 7,234

- M2: 2,540 - 9,360

- M2 Pro: 2,651 - 14,295

- M2 Max: 2,802 - 14,800

- M1: 2,272 - 8,208

- M3: 3,087 - 11,702

- M3 Pro: 3,112 - 15,286

- M3 Max: 3,128 - 20,957

iPad Pro'nun önceki sürümündeki M2 ile karşılaştırıldığında, M4 tek çekirdek performansında yüzde 46, çok çekirdek performansında ise yüzde 55 daha hızlı. Apple M3'ü bir iPad'de kullanmadı ancak M3'ten yüzde 24'e kadar daha hızlı olduğu gözlendi.