En hızlı şarj olan akıllı telefonlar belli oldu! Sürekli priz arama derdine son

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yüksek hızlı şarj kapasitesiyle sizi priz başında beklemekten kurtaracak bir telefon mu arıyorsunuz?
Listemizde yer alan Android modelleri, şarj süreleri söz konusu olduğunda Apple'ın "Pro" serisini adeta saf dışı bırakıyor. iPhone 16 Pro Max modelinin 45W seviyesinde kalan şarj gücüne karşılık yeni nesil Android cihazlarda 100W ve üzeri değerler standart hale gelmiş durumda.
Peki 2026 yılında en yüksek hızlı şarj süresine sahip telefonlar hangileri? Öne çıkan 5 modeli sıraladık.
Listenin zirvesinde yer alan Honor Win RT, tam 10 bin mAh kapasiteli piliyle akıllı telefon sınırlarını zorlayarak tablet kategorisine yaklaşıyor. Çinli üretici cihazı 100W kablolu şarj desteğiyle destekleyerek uzun dolum sürelerinin önüne geçmiş.
Yapılan testlere göre cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 1 saat 30 dakika sürüyor.
Redmi Turbo 5 Max modeli, 9 bin mAh batarya ve 100W kablolu şarj kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor.
Performans odaklı iQOO Z11 Turbo da en hızlı şarj olan telefonlar arasında. Cihaz rakiplerine göre daha kompakt kalsa da 7 bin 600 mAh pili ve 100W şarj desteğiyle listedeki yerini alıyor.
Honor Magic 8 Pro, 7 bin 100 mAh kapasiteli pili ve 100W kablolu şarj hızıyla öne çıkıyor. Cihazın Çin pazarındaki versiyonu 120W hızına ulaşırken, küresel pazarda 80W kablosuz şarj desteği de standart olarak sunuluyor.
Bir başka Çinli model OnePlus 15 ise 120W kablolu şarj desteğiyle rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor. Model, 7 bin 300 mAh bir bataryaya sahip.