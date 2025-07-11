En iyi akıllı telefon modelleri belli oldu! İşte 2025'in gözdeleri

Akıllı telefon seçmek oldukça karmaşık bir süreç. Farklı işletim sistemleri, yapay zeka özellikleri, kamera seçenekleri ve fiyatlar derken doğru kararı verebilmeniz hiç de kolay olmuyor. Rehberimizde, 2025 yılında Türkiye'de satın alabileceğiniz en iyi 5 akıllı telefonu artı ve eksileriyle birlikte listeledik.
Akıllı telefon satın almak günümüzde kafa karıştırıcı bir süreç olabiliyor, hele de hangi modeli tercih edeceğinizi bilmiyorsanız. İster klasik dokunmatik ekranlı bir cihaz, isterseniz de katlanabilir bir telefon arıyor olun, karar vermeden önce dikkate almanız gereken pek çok küçük ama önemli detay bulunmakta.
Rehberimizde, 2025 yılında satın alabileceğiniz en iyi 5 telefonu sizler için bir araya getirdik.
Yeni bir iPhone sahibi olmak istiyorsanız ve "Hangi iPhone modelini tercih etmeliyim?" diye düşünüyorsanız, iPhone 16 şu anda tercih edebileceğiniz en iyi Apple telefonlarından bir tanesi. Tabii "16 Pro" versiyonu teknik olarak çok daha güçlü, ancak sinematik ve profesyonel videolar çekmek gibi üst düzey işlemler yapmıyorsanız, standart model fazlasıyla işinizi görecektir.
iPhone 16, 16 Pro ile aynı Eylem Düğmesi ve Kamera Denetimi tuşlarının yanı sıra Apple Intelligence yapay zeka desteği ve hızlı şarj gibi özellikleri destekliyor. Teknoloji sitesi PCMag'ın testlerine göre yaklaşık 18 saatlik bir pil ömrü sunan akıllı telefon, şu anda Apple'ın en güçlü mobil işlemcisine sahip.
Merak edenler için, iPhone 16 teknik özellikleri kısaca şu şekilde:
Artıları:
Eksileri:
Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; iPhone 16 Türkiye fiyatı Temmuz 2025 itibarıyla 69 bin 999 TL'den başlıyor. Daha üst seviye modellerde fiyat yükselebiliyor.
2025'te çıkan en iyi akıllı telefonlar arasında Galaxy S25 Ultra da yer alıyor. Samsung'un amiral gemisi; Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12GB RAM ile 1TB'a kadar depolama alanı ve kaliteli kamera sistemi gibi özelliklerle donatıldı.
S25 Ultra'nın en önemli özelliklerinden biri; yerleşik S Pen kalem desteği sayesinde hareket halindeyken çizim yapma veya not alma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy AI kapsamındaki yapay zeka özelliklerini kullanabilir ve büyük ekran desteğiyle birlikte çoklu görev gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
5x telefoto zoom gücü, 200 Megapiksel ana kamera, iyi bir pil ömrü, üst düzey performans ve bir ekran kalemi istiyorsanız Galaxy S25 Ultra tam size göre bir telefon.
Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri kısaca şöyle:
Artıları:
Eksileri:
Samsung Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre; S25 Ultra Türkiye fiyatı 83 bin 499 TL olarak belirlendi.
Eğer önceliğiniz fotoğrafçılıksa, şu anda Xiaomi 15 Ultra görüp görebileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi.
Tech Advisor'un aktardığına göre, cihazın 50 Megapiksellik üçlü kamera dizilimine (ana kamera, ultra geniş açı ve 3x telefoto) ek olarak, 4.3x optik yakınlaştırma sunan 200 Megapiksellik bir periskop kamerası bulunuyor. Bu sayede, bir telefonda görebileceğiniz en iyi zoom fotoğraflarını elde etmek mümkün.
İsteğe bağlı olarak sunulan "Photography Kit" aksesuarıyla birlikte, Xiaomi 15 Ultra bir DSLR'ın yerine geçme konusunda diğer tüm telefonlara göre çok daha yakın duruyor. 32 Megapiksellik güçlü bir ön kamera da tüm bunların üzerine adeta bir tuz biber gibi eklenmiş.
Tabii ki cihazın tek avantajı kamerası değil. Satın aldığınızda güçlü bir pil ömrü (90W hızlı şarj desteğiyle birlikte), üst seviye performans ve oldukça akıcı bir ekrana da sahip oluyorsunuz.
Değerlendirmelere göre, telefonun en büyük handikapı ise yazılım tarafında: Xiaomi'nin HyperOS arayüzü pek sezgisel hissettirmiyor ve yapay zeka özellikleri her zaman kusursuz çalışmıyor.
Kısaca Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri:
Artıları:
Eksileri:
Xiaomi 15 Ultra Türkiye başlangıç fiyatı, Xiaomi'nin internet sitesinde 79 bin 999 TL olarak belirtiliyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus da 2025'te çıkan en iyi akıllı telefonlar arasına giren bir modele sahip. OnePlus 13, üst düzey donanımları, akıcı yazılımı ve uzun vadeli güncelleme desteği gibi özellikleri sayesinde yıllarca kullanılabilir bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Telefonun öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Elite çipi, 6,82 inç OLED ekranı ve 100W hızlı şarj desteğine sahip bataryası yer alıyor.
Ancak OnePlus 13 yazılım tarafında da bir o kadar etkileyici. OxygenOS, Android dünyasındaki en iyi arayüzlerden biri olarak biliniyor ve birçok kullanışlı yapay zeka özelliği barındırıyor. Dört yıl işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi, zirve seviyede olmasa da çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli.
Kısaca OnePlus 13 teknik özellikleri:
Artıları:
Eksileri:
OnePlus 13, "OnePlus Türkiye garantili" olarak alışveriş sitelerinde ortalama 59 bin TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Tech Advisor'a göre, bir başka Çinli şirket Oppo'nun hem Find X8 hem de Find X8 Pro modelleri mükemmel telefonlar, ancak ikincisi hafif bir üstünlüğe sahip. Güçlü, iyi görünümlü, harika pil ömrü sunuyor ve çok sayıda yazılım avantajıyla geliyor.
Kısaca Oppo Find X8 Pro teknik özellikleri:
Artıları:
Eksileri:
Oppo Find X8 Pro modeli resmi olarak Türkiye'de satılmasa da Avrupa fiyatı 1.119 eurodan başlıyor. Bununla birlikte telefon ülkemizdeki ikinci el ilan siteleri üzerinden de temin edilebiliyor.