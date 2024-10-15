En popüler 10 üretken yapay zeka aracı belli oldu: Zirve şaşırtmadı

15 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:02

En popüler 10 üretken yapay zeka aracı, World Bank Group tarafından yayınlanan raporlar birlikte açıklandı. Mart ayı itibarıyla bu araçlar 3 milyarı aşkın internet sitesi trafiği aldı. ABD merkezli sohbet botlarının domine ettiği listede, zirvede yer alan araç şaşırtmadı.

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ChatGPT​, Midjourney ve Claude gibi "kullanıcının talimatı doğrultusunda iş yapan" üretken yapay zeka​ araçları, toplamda milyarlarca kullanıcıya sahip. World Bank Group'un yayınladığı "Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?" raporuna göre, en iyi 40 üretken yapay zeka uygulaması, mart ayı verilerinde 3 milyar ziyaret aldı. Bu devasa trafiğin büyük çoğunlu ise tek bir araca ait.

CHATGPT ZİRVEDE TEK BAŞINA

Verilere göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT 2,3 milyar web sitesi ziyareti ile diğer yapay zeka araçlarını geride bırakarak tacı kaptı. Tek başına trafiğin yüzde 82,5'ine hakim durumda olan sohbet botu, bu popülerliğine rağmen Google'ın almış olduğu aylık toplam ziyaretin yalnızca 1/80'i kadar trafik çekebiliyor.

GOOGLE GEMINI İKİNCİ SIRADA

Bir dönem Bard adıyla bilinen Google'ın üretken yapay zeka aracı Gemini, 133 milyon ziyaretçi sayısı ikinci sırada yer alıyor. Gemini geçen sene kullanıma sunuldu ve sınırlı sayıda dil desteğine sahipti. Günümüzde Türkçe dahil olmak üzere 40'tan fazla dilde konuşabiliyor.

Üçüncü sırada 43 milyon ziyaretle POE yer alıyor. Dördüncü sırada 40,2 milyon ziyaretle Perplexity, beşinci sırada da 32,3 milyon ziyaretle Claude yer alıyor. Listenin geri kalanındanki araçlar ve ziyaret sayıları şu şekilde:

DeepAI: 31,1 milyon

Copilot: 26,2 milyon

Midjourney: 24,7 milyon

Prezi: 18 milyon

Nightcafe: 13,9 milyon

ABD MERKEZLİ YAPAY ZEKALAR ZİRVEDE

Raporda dikkat çeken en önemli unsur, ABD'nin üretken "yapay zeka" alanında hakimiyeti. İlk 10 sırada yer alan uygulamaların büyük çoğunluğu ABD merkezli şirketlere ait. Sadece Avustralya merkezli Nightcafe istisna olarak karşımıza çıkıyor.

SOHBET BOTLARI, LİSTEYİ DOMİNE EDİYOR

Öte yandan, sohbet botu olarak hizmet veren botların üstünlüğü dikkati çekiyor. Listede ilk 7 sırada chatbotlar bulunurken, son 3 sırada ise metinden görsel oluşturan üretken yapay zekalar yer alıyor.