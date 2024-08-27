'En riskli uzay görevi' ertelendi! SpaceX, Polaris Dawn için yeni tarih verdi

27 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:53

SpaceX, tarihin ilk ticari ya da özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek için dört kişilik bir ekibi Polaris Dawn misyonu kapsamında uzaya taşıyacak. Görev kapsamında şimdiye kadar çıkılmış en yüksek Dünya yörüngesi hedefleniyor ancak bu tarihi ana büyük bir engel çıktı.

Fırlatmanın gerçekleştirileceği Kennedy Uzay Merkezi'nde meydana gelen bir helyum sızıntısı, görev kontrolörlerini kalkıştan sadece saatler önce Crew Dragon Kapsülünün fırlatılmasını iptal etmeye zorladı.

ELON MUSK: "YAPABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR ŞEY YOK"

SpaceX CEO'su Elon Musk, eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı: "Mürettebatın güvenliğini arttırmak için yapabileceğimiz başka bir şey olmadığından emin olmak için her şeyi üç kez kontrol ediyoruz"

Şirket Falcon 9 roketi tarafından taşınacak uzay aracını çarşamba günü Türkiye saati ile 10.38'de fırlatmayı planlıyor.

Gece boyunca yapılan göreve hazırlık incelemesinde endişe verici bir durum tespit edilmemiş ve herhangi bir son dakika hava durumu sorunu ya da aksaklık yaşanmaması için uçuşa yeşil ışık yakılmıştı. Ancak yerel saatle akşam 8'de mürettebat rokete helyum besleyen hatta bir sızıntı tespit etti.

Helyum inert ve yanıcı olmadığı için roket yakıt tanklarını basınçlandırmak için kullanılır ancak helyum atomları çok küçük olduğu için sızıntılar nadir değildir. Bu görevde risklerin normalden daha yüksek olması nedeniyle, fırlatmaya saatler kala iptal kararı alındı.

POLARIS DAWN GÖREVİNDE HANGİ ASTRONOTLAR UÇACAK?

Ekipte milyarder Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Sarah Gillis ile Anna Menon yer alıyor.

X'te yayınlanan bir yazıda Menon, SpaceX'in biz hazır olana kadar uçmama konusundaki titizliğini ve kararlılığını her zaman takdir ediyorum. Yarın tekrar deneyeceğiz!" diye konuştu.

Görevin finansmanını elektronik ödeme şirketi Shift4'ün kurucusu Isaacman üstlendi. Ne kadar harcadığını söylemeyi reddetse de 100 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda deneyimli bir pilot olan milyarder daha önce de Inspiration4 adlı bir SpaceX Crew Dragon yolcu görevinin tamamını finanse etmiş ve modifiye edilmiş bir Crew Dragon ile Dünya'nın etrafında üç gün boyunca yüzeyden yaklaşık 563 km yukarıda dolaşmıştı.

POLARIS DAWN GÖREVİ NEDEN ÖNEMLİ VE ASTRONOTLAR NE YAPACAK?

Elon Musk, Polaris Dawn görevinin önemli noktaları olarak şunları paylaştı: